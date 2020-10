Alexandra Daddario muestra su belleza en traje de baño y hace que "explote" la red

México. La actrz y youtuber estadounidense Alexandra Daddario muestra su figura en traje de baño y hace que "explote" la red. La joven se hizo famosa tras participar en la cinta Percy Jackson y el ladrón del rayo, en 2010, y poco a poco ha ido haciendo una carrera exitosa en el cine.

Alexandra Daddario es una de las jóvenes mas guapas y sexys actualmente en el mundo del cine en Hollywood y con su belleza ha llenado la pantalla grande, pero también Instagram, donde constantemente comparte fotografías suyas en las que sale a relucir lo bella que es.

Foto de Instagra

Alexandra coloca en su cuenta personal de Instagram una imagen suya en la que aparece en traje de baño de perfil y cubre su parte de arriba con sus manos. El resultado es una toma muy sensual que provoca miles de halagos por parte de sus fans de todo el mundo.

Daddario, conocida por su trabajo en la primera temporada de la serie True Detective, derrite las redes sociales al compartir dicha fotografía en la que también llaman la atención sus preciosos ojos azules y seguramente sus más de 17 millones de seguidores en Instagram quedan encantados.

Alexandra es originaria de Nueva York (1986) y ha hecho una brillante carrera como actriz y últimamente como youtuber. Además de haber participado en Percy Jackson y el ladrón del rayo, también lo hizo en su secuela, Percy Jackson y el mar de los monstruos.

Pero antes de estas películas, hay que recordar que Alexandra intervino en otras producciones cinematográficas como The Squid and the Whale, Pitch y The Hottest State, entre 2005 y 2007, trabajos que le valieron para demostrar su talento y le abrieron también puertas para mejores oportunidades en la industria del cine.

Una joven talentosa

Según información en Wikipedia, Alexandra demostró desde pequeña tener un gran talento para actuar y desde que tuvo uso de razón expresó a su familia que quería ser actriz. Su primer trabajo como tal lo consiguió cuando tenía quince años de edad en la serie de televisión estadounidense All My Children.

Y después recibió oportunidad para actuar en otras series de televisión como Los Soprano, Damages, Law & Order, Law & Order: Criminal Intent y Nurse Jackie, entre otras.

Además figura como la protagonista del vídeo de la canción Radioactive, de la banda de indie rock, Imagine Dragons. Así como del vídeo de la canción "Wait" de la banda de música, Maroon 5.