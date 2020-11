Alexandra Daddario protagoniza "Songbird", película polémica sobre el coronavirus

México. Ya salió a la luz la película Songbird, historia protagonizada por Alexandra Daddario y en la que también participan otros actores como Sofia Carson, KJ Apa, Demi Moore y Paul Walter Hauser. El cineasta Michael Bay produce esta historia que causa polémica por el contenido, pero él la define como una historia de esperanza.

Alexandra Daddario, actriz originaria de Nueva York, Estados Unidos y que ha participado en otras películas como Percy Jackson y el ladrón del rayo, toma parte importante en la trama de Songbird, película que ha sido tildada de “insensible e inapropiada”, ya que refleja un mundo amenazado por la Covid-23 tras una mutación de una cepa.

Alexandra Daddario. Foto de Instagram

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Songbird es una historia de amor en tiempos de coronavirus, pero en 2024. Hollywood ya cuenta con un filme basado en el drama de la crisis sanitaria que asota a todo el mundo y aborda la vida de Nico y Sara, quienes enamorados, intentarán sobrevivir ante la amenaza de un fuerte virus.

Muchas críticas y comentarios fuertes ha recibido la película en redes sociales, puesto que hay quienes consideran que la película es “inapropiada” en un momento tan difícil por le que atraviesa el mundo entero ante la pandemia del coronavirus, y señalan la falta de "sensibilidad" de los realizadores.

Songbird ya forma parte de la trayectoria de Alexandra Daddario, una joven que además de bella es talentosa y así lo ha demostrado con su participación en otras películas como The Choice, Baywatch, We have always, Lost Transmissions y Lost Girls & Love Hotels.

A Alexandra Daddario le ha sonreido el éxito y muy pronto trabajará al lado de Steve Zahn, ya que protagonizarán una nueva serie de HBO que constará de seis capítulos titulada The white lotus, se informa en distintos medios.

Foto de Instagram

Alexandra es una de las jóvenes mas guapas y sexys actualmente en el mundo del cine en Hollywood y con su belleza ha llenado la pantalla grande, pero también Instagram, donde constantemente comparte fotografías suyas en las que sale a relucir lo bella que es.

La actriz demostró desde pequeña tener un gran talento para actuar y siempre quiso dedicarse a la actuación. Su primer trabajo como tal lo consiguió cuando tenía quince años de edad en la serie de televisión estadounidense All My Children.