Alexandra Stan revive la música disco con nueva canción

Con una gran sonrisa y ganas de seguir brillando en la industria musical, la cantante rumana Alexandra Stan continúa haciendo bailar al público ahora con su nuevo sencillo, Come into my world, junto a Nervo.

Come into my world tiene un toque ochentero que nos hará disfrutar de un buen momento, es ideal para las pistas de baile, así lo asegura Alexandra Stan para DEBATE.

El tema fue escrito por Liv y Mim, las hermanas Nervo, en la cuestión musical colabora el DJ y productor holandés-turco Ummet Ozcan, y en la mezcla participa Manuel Riva; este nuevo sencillo ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y en YouTube.

Alexandra Stan es conocida internacionalmente por éxitos como Mr. Saxobeat y We wanna (feat Daddy Yankee) y ahora ya se encuentra lista para comenzar una nueva etapa en su carrera.

De regreso a la industria musical con el nuevo tema Come into my world

Este tema Come into my world es muy disco, muy retro y a mí me encanta porque este estilo simplemente me identifico muy bien con él, antes de este tema lancé una canción en rumano y significa La elegida y yo quería una canción en inglés pero con más disco, más de baile y esa sorpresa con las chicas de Nervo fue una grande y me encantó trabajar con ellas porque tienen una buena energía y me gustó mucho y para mí es una de mis mejores canciones que nos pone a todos a bailar, así que los invito para que la descarguen en las plataformas digitales.

Alexandra Stan gusta en el mundo con su musica. Foto: cortesía de Alexandra Stan

Se vienen muchas sorpresas , ¿hasta un disco nuevo?

Claro, desde luego estoy preparando más música porque viene mi disco que va a lanzar en septiembre u octubre, pero vienen temas más baladas, pop y estoy superencantada de hacer pop porque yo siempre quería hacer más de ese género que dance, este disco es una combinación pop dance, así que pronto lo van a poder escuchar.

Pocas personas saben que hablas español, ¿cómo aprendiste?

En Rumania hay descendencia latina y podemos también aprender muy fácil el italiano, español y francés, pero el secreto es en las novelas, crecí con Thalia y todas las artistas de Latinoamérica, crecí junto a ellas.

¿Te gustaría hacer una colaboración con artistas mexicanos?

Por supuesto, me encantaría conocer y trabajar con Thalía porque me gusta mucho, ella es mi ídolo, mi influencia desde que era pequeña, porque yo la veía actuando, bailando y ahora es una mujer madura, es superbonita, tiene mucha energía y me encantaría trabajar con ella y también con otras artistas, también trabajé con Axel Muñiz, es un artista mexicano y es un chico muy talentoso y que viene de una buena familia, fue una bonita colaboración.

A 10 años de lanzar el hit mundial ‘Mr Saxobeat’, ¿cómo te sientes en tu trayectoria musical?

Ahora toda la gente me conoce con esa canción Mr Saxobeat, tengo muchas canciones más, pero ese tema ha sido lo más exitoso y ahora estoy agradecida porque ahora mismo lo están reviviendo porque en TikTok la están bailando y ahora por ejemplo mi sobrina de 12 años me dice que toda la gente está bailándola y yo estoy sorprendida porque después de 10 años de haber lanzando ese tema lo reviven en redes sociales y eso me encanta, todavía te das cuenta y muchas veces no entiendes mucho de la industria.