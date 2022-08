Alexis Arias a nada de desbancar a Karely Ruiz con sus fotos en bikini y lencería super sexys

Karely Ruiz de 21 años de edad, podría estar en problemas y es que el título de la chica del momento podría expirar para ella, esto después de la aparición de Alexis Arias de 19, una joven originaria de San Diego que lo está dando todo en redes sociales con la tremenda belleza que se carga.

Para quienes no conocen del todo a Alexis Arias es una chica que cada vez más está cobrando popularidad en redes sociales por diversas razones, una de ellas son sus fotos de impacto con las cuales está enamorando a todos dejando en claro que las morenas de curvas extremas son lo de hoy desbancando a Karely Ruiz.

Y es que son muchas las modelos que le han dado guerra a Karely Ruiz para quitarle el título de la chica del momento, pero la belleza total de Alexis Arias podría haber culminado con el reinado viral de la modelo regiomontana, quien hace poco se acaba de enfocar en el mundo del cosplay para lograr más seguidores de esa comunidad.

Las fotos de la también influencer americana van desde fotos en ropa urbana hasta poses demasiado sensuales en bikini con las cuales desata la locura total a su manera, ya que le encanta encender las alarmas con su estilo, pero sobre todo ganar seguidores para desbancar a la sensual modelo mexicana.

Otra de las cosas por las que la morena es considerada una de las más sensuales se debe a su cabellera afro, muy al estilo de los 70, con la cual llama mucho la atención, pues no solo la siguen chicos, también mujeres que desean copiar su look con el cual llama mucho la atención en cualquier lugar que se pare.

Pero eso no es todo, pues la chica contraria a Karely Ruiz es una mujer soltera, pues en estos momentos se sabe que no tiene pareja y prefiere destacar en su famosa plataforma de Only Fans, donde, en efecto, no deja nada a la imaginación, causando revuelo total por las publicaciones que cada día lanza subidas de tono.