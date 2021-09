Alexis Ayala no es el Sugar Daddy de su guapa novia 28 años menor que él, revela ella

México. El actor mexicano Alexis Ayala, protagonista de la telenovela Si nos dejan, junto a Mayrín Villanueva, no es el Sugar Daddy de su guapa novia Cinthia Aparicio, lo revela ella.

En declaraciones a la prensa en CDMX, Alexis, de 56 años de edad, asegura que vive una gran etapa en su vida ahora al estar en pareja con Cinthia, quien es actriz y también es 28 años menor que él.

En varios portales de noticias se reporta que Alexis confirmó su relación con Aparicio y no da importancia a críticas que hacen sobre su relación con ella, puesto que lo importante es que se aman.

“¡Qué bueno que critiquen!, ¡Qué bueno que digan!, ¡Qué bueno que sean infelices los que critican!, yo estoy feliz, no le tengan miedo al amor, hay que vivir en amor, primero amor hacia ti y luego amor a la vida."

Ayala se define como un hombre feliz, puesto que en su carrera le va de maravilla y en su vida personal también, por lo que no tiene más que agradecer a la vida por tanto.

“Llevamos dos meses y no nos hemos escondido de nadie, porque no tenemos que escondernos de nadie y estamos viviendo bien."

Y la diferencia entre sus edades no ha sido motivo para que no se lleven bien, tampoco para estar juntos como pareja, recalca el galán de telenovelas.

"Que si las diferencias de edades, tenemos la diferencia justa y necesaria para llevarnos y entendernos bien y eso es nuestro”.

Cinthia, por su parte, niega que Alexis sea un Sugar Daddy en su vida, como muchas personas han dicho.

“No… trabajo, me gusta viajar, me gusta leer, me gusta aprender, y toda la vida lo he hecho y no estoy con él por eso, ni me interesa.”

Alexis también comparte que Cinthia acaba de hacerle un regalo muy especial. Se trata de un viaje pagado por ella e irán juntos, aunque no quisieron dar a conocer el destino que eligieron.

Aparicio es una actriz originaria de Veracruz, México, y ha participado en proyectos como la película La hora de Salvador Romero, proyectada durante 2017.