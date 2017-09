Sin pudor Aleida Núñez infarta a turistas

La actriz Aleida Núñez dejo a todos los turistas de las playas de Acapulco con la boca abierta y termino dando un show erótico, ya que se veía de infarto y es que no es para menos ya que la bella morena hace mucho ejercicio manteniéndose como toda una diosa.

Días intensos de llamados... Hoy llegará Gloriana "El Bien Amado" 8 pm @elbienamadotv en el @canalestrellas #viernes #noche Una publicación compartida por Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) el 24 de Mar de 2017 a la(s) 6:26 PDT

Aleida con medidas de envidia 95-61-95 se encuentra en grabaciones de "Angelito mi rey" aunque no nado permaneció una hora mostrando su belleza.

El mar y su inmensidad...☀️grabando en Acapulco a 30º #serie Una publicación compartida por Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 3:25 PDT

"Es importante cuidar tanto el exterior como el interior, porque todo es uno", reflexionó la también cantante.

SIN MIEDO A NADA

Aleida Núñez fue coronada Reina Gay 2016, el fin de semana pasado en la Ciudad de México y encabezó un desfile por calles del centro de la ciudad.

En declaraciones a la prensa, la bella mexicana comentó que, a pesar de las alertas sobre una supuesta bomba, debía estar ahí.

Ayer en la noche fui coronada reina gay #reinagay #marchagay #marchalgbti #cdmx #gaypride @cabaretito.oficial #aleidanuñez están en mi corazón ❤️vestuario @fhercousin makeup Hair @pepetorres_mua Una publicación compartida por Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) el 26 de Jun de 2016 a la(s) 6:46 PDT

"Me estuvieron comentando que, si me iba a presentar por el supuesto, creo que mandaron un comunicado donde estuvieron alarmando a las personas, en que tal vez haya una amenaza de alguna bomba o algo así. La verdad, todas las mañanas me persigno, rezo y creo que no va a suceder nada."

Aleida destacó que la sociedad debe dejar de lado "todas esas malas ondas para seguir el camino. Espero en Dios que no pase nada, No va a pasar nada".

Los espero HOY para festejar el 15 de septiembre con mi #show de #mariachi y #cumbias en @cdmx insurgentes sur 1869 tel: 56615062 ahí nos vemos vestuario de mi querido @fhercousin Una publicación compartida por Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 7:15 PDT

SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Aleida es originaria de Guanajuato. En su adolescencia participó en certámenes de belleza. En 1994 obtuvo el segundo lugar en el certamen Nuestra Belleza Guanajuato. Inició su carrera en los medios de comunicación siendo conductora de distintos programas en el Canal 10 de León. También fue modelo publicitaria y de pasarela antes de incursionar en la actuación.

Buen día!!! #gym Una publicación compartida por Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 7:28 PDT

Ha participado en telenovelas de Televisa, entre ellas "Refugio para el amor". También ha grabado varias canciones en los géneros de banda y balada pop. Aleida también plasmó sus huellas en la Plaza de las estrellas de la Ciudad de México.

SU PARTICIPACIÓN EN ¿POR QUÉ LOS HOMBRES AMAN A LAS CABRONAS? EN CULIACÁN

Aleida Núñez y Marjorie de Souza, acompañadas de Gabriel Soto, fueron los encargados de interpretar esta obra. Las protagonistas dan vida a dos amigas con perspectivas muy diferentes sobre como tratar su relación con un hombre egoísta y que sólo busca su satisfacción. Aleida Núñez le da un curso de como ser "c..." a Marjorie y los giros inesperados no pudieron faltar.

Sobresalió la capacidad histriónica De Souza, quien en esta ocasión aborda la comedia pura alejándose completamente del carácter tradicional de sus personajes de televisión. Sin duda, la actriz muestra una evolución que seguirá dando de que hablar, pues no se ha visto todo de ella.

La obra fue todo un éxito

Núñez y Soto también hicieron lo suyo arrancando carcajadas del público con mucho humor físico y albures que fueron el deleite de la audiencia sinaloense en el teatro Pablo de Villavicencio.

MIENTRAS TANTO MARJORIE DE SOUSA Y SU FALTA DE TRABAJO

Marjorie de Sousa no encuentra trabajo en la TV internacional, por lo que ha decidido autoem­plearse y ya prepara show para palenques, además de que desea grabar dueto con Ju­lión Álvarez, así lo dio a conocer Diario BASTA!

#Repost @alepalomera1 (@get_repost) ・・・ Cuando las gotas de la lluvia comiencen a caer, recuerda que tú eres el único que puede llenar el mundo de luz". #marjoriedesousa #sorpresas #comingsoon #mediaconceptspr #palomeragroup #palomeratalent Una publicación compartida por Marjorie De Sousa (@marjodsousa) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 3:01 PDT

Con información Tv Notas

