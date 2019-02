Alfonso Cuarón defiende a Yalitza Aparicio de la prensa (VIDEO)

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón pidio a los medios de comunicación ya no molestar a Yalitza Aparicio, protagonista de su aclamada película "Roma", nominada a 10 Premios Oscar.

Durante su llegada a la entrega de Premios de la Asociación de Editores de Cine, que se llevó a cabo este fin de semana, Alfonso Cuarón salió en defensa de Yalitza Aparicio; manifestó su molestia con algunos reporteros y aprovechó su encuentro con la prensa para demostrar su incomodidad, luego de que se difundiera una entrevista de la familia de Yalitza en su pueblo natal.

Nada más que ya no me molesten a Yalitza, a la familia de Yalitza, eso fue muy mala onda. No quiero platicar de eso, nada más se los digo a ustedes.