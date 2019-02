Alfonso Cuarón revela que se endeudó para filmar Roma

Alfonso Cuarón reveló que se endeudó y pidó prestado para filmar "Roma", la película que se llevó tres estatuillas de los premios Óscar.

En entrevista con Studio Universal, el mexicano Alfonso Cuarón manifestó que tuvo que arriesgarse financieramente para concluir la cinta Roma, y pidió dinero prestado para su proyecto que describió como "una cuestión vital", pero que al final fue un gran éxito.

Alfonso Cuarón sigue sumando Premios Oscar a su trayectoria. Foto: Aaron Poole / EFE

Al explicar sus razones durante la entrevista con el director de Cine Gary Alazraki, Cuarón djo que sintió la seguridad de endeudarse dado el éxito que tuvo en taquilla su penúltima cinta "Gravity".

"Yo sí tuve un éxito digamos financiero, porque hay distitos tipos de éxito, el financieron con Gravity (...) y a mí sí me dio una cierta seguridad el decir 'bueno, voy a hacer lo que se me dé la gana y ya después si me encuentro en la calle pues regreso y trato de hacer The Fast ang Furious 8', regreso a hacer lo que aparentemente le puede gustar ala gente", expresó.

Escena de la protagonista de Roma, Yalitza Aparicio. Foto/ Agencia Reforma.

El director de Roma explicó que eligió emprender el proyecto Roma porque después de vivir varios años fuera de México, fue una forma de reconectarse con sus raíces.