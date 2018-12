Alfonso Lizárraga: Estamos cosechando lo que sembramos

Mazatlán.-Alfonso Lizárraga, líder de la Banda El Recodo, dice sentir un gran agradecimiento por ser profeta en su tierra. Los integrantes de la agrupación se dicen afortunados de iniciar el Carnaval Internacional de Mazatlán del próximo año con un show especial, que marcará el arranque del festejo de los 80 años de la “Madre de todas las Bandas”, el 27 de febrero del 2019.

Se suman a la fiesta

En entrevista con EL DEBATE, agradeció ser parte del carnaval y enfatizó que hay varios proyectos para festejar las ocho décadas de música al son de la tambora. Adelanta que esperan pisar de nuevo el Auditorio Nacional para el 2019, al igual que otros espacios de gran impacto tanto en México, como Estados Unidos.

De nueva cuenta serán parte de la máxima fiesta y desfilarán, tendrán la banda El Recodo su carro alegórico, el cual pidió que no fuera tan extravagante para no opacar a la reinas y la realiza del Carnaval.

“Hay unos diseños que tienen que ver con los 80 años de la banda, pero no haremos algo extravagante para no opacar a las reinas. Nosotros vamos a hacer fiesta, a hacer un gran carnaval, como se nos reconoce a todos los mazatlecos.”

Listos para 2019

Sobre sus proyectos recientes indicó: “Estuvieron con nosotros grabando Sebastián Yatra, Gerardo Ortiz, el Mariachi Vargas, Carlos Rivera. Se armó un set especial. Ellos forman parte del disco 80 años de música entre amigos. Los videos con esas colaboraciones saldrán en el primer trimestre del año 2019”.

Adelanta que quieren llevar a los escenarios de México y Estados Unidos un show que se llama Toros más banda, tradición y cultura. También tienen el proyecto de una gira con el nuevo disco y más adelante anunciarán quiénes los acompañarán.

Por ahora no quiso dar más detalles de otra propuesta musical que tienen en puerta, pero dijo que están por hacer más colaboraciones.

“Es muy interesante, porque vamos a estar uniendo dos géneros de música mexicana, para hacerlo no solo en México, sino en Estados Unidos. En el disco nuevo ya hicimos algo con Tucanes de Tijuana, grabamos con Gerardo Ortiz; será algo parecido a lo que hicimos con el Mariachi Vargas.”

Adelanta que tuvieron una muy buena respuesta de los videos que han lanzado en las plataformas digitales, en los cuales han realizado duetos con artistas de diversos géneros. “Tuvimos la oportunidad de sacar un disco, y sacar cada video de varias colaboraciones y han tenido muy buena respuesta. Videos que se hicieron con las grabaciones en el estudio, la banda tocando y yo dirigiendo el proyecto. Se hicieron grabaciones en Miami, Las Vegas, varias partes de Estados Unidos, España y Ciudad de México. Aún hay más videos para compartir. Nos da mucho gusto saber que todo lo que hemos sembrado lo estamos cosechando. Muchas de estas cosas no le tocaron a mi papá, pero sé que desde arriba está mirando lo que se hace.”

En pro de la banda

El clarinetista de la agrupación espera que los compañeros del género de banda reconozcan el trabajo que se hace para poner en alto la música de tambora.

“Se han hecho muchas cosas bonitas para nuestro género, esperemos que un día no muy lejano, lo valoren. De repente algunos artistas no saben lo que se tiene que hacer para estar en un lugar, y no hablo de la banda, sino del género de banda. Además traemos una colaboración con Álex Sensation. Sabemos que quedó espectacular. Está muy padre, porque hemos hecho amigos por todos lados.”

Indica que buscan hacer que la banda logre cada vez más credibilidad ante los otros géneros.