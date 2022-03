Alfonso Pineda Ulloa expone las relaciones swigers en la película ‘Dos más dos’

Sinaloa. México. “Fue muy divertido. Yo creo que como director crecí y aprendí mucho, tanto de mis actores colaboradores como de la historia. Siempre me ha gustado la comedia, y esta vez poder contar una comedia romántica, de situación, un tanto íntima, creo que fue una gran oportunidad que disfrutamos todos los que estábamos grabando, y entre risa y risa fuimos tejiendo la película”, narra el director Alfonso Pineda Ulloa sobre el rodaje y el trabajo en la cinta Dos más dos, la cual llega este miércoles 30 de marzo a las salas de cine.

Sin arquetipos

Dos más dos sigue a dos parejas: Enrique (Arath de la Torre) y Sara (Adriana Louvier), quienes atraviesan por una crisis en su larga relación de casados; y por otro lado, Lucy (Tessa Ía) y Ricardo (Luis Ernesto Franco), una pareja con apenas un año y medio juntos, y que viven plenamente su sexualidad. Cuando se conocen invitarán a Enrique y Sara a abrir su relación y a experimentar fiestas swingers para salvar su matrimonio.

“La pareja conservadora, por así llamarla, de Enrique y Sara, es una pareja que lleva 16 años de casados, su vida sexual está un tanto estancada. El personaje de Arath es un doctor que ya llegó a la cúspide, tiene dos clínicas, es un gran padre, pero a lo mejor no hace su tarea en la cama, ya lo descuidó. Por otro lado, el personaje de Sara es una abogada, una gran mujer, súper exitosa, pero también es madre y también tiene necesidades sexuales, porque por alguna razón a veces siento que en este país y en otros, le quitamos la parte sexual a la madre, como que no pueden ser sexuales y claro que lo son, son mujeres que tienen deseos”, describe Alfonso Pineda Ulloa a DEBATE.

“Para Lucy de veintitantos años, el valor del matrimonio no existe, no cree en el matrimonio, sus valores del amor son muy diferentes a Enrique y Sara; y anda con Ricardo, que de alguna manera representa a muchos de nosotros que, a lo mejor, por estar en un mundo donde cada dos meses llega una nueva actualización o cambias de teléfono o carro, caminamos por la calle con tu pareja y estás esperando inconscientemente encontrarte el nuevo modelo. Para mí era muy importante tener estos contrastes chocando”, agrega el cineasta.

Poncho Pineda detrás de cámaras de 'Dos más dos', con Adriana Louvier.

Así, el también director que ha trabajado en series como Señor Ávila, Hasta que te conocí y El César, asegura que la película se orienta más por lo natural y no en personajes arquetípicos. “Busqué mucho construir esta comedia en base al encuentro de conceptos de valores [...] la comedia está en las situaciones, en los encuentros, en los choques, y no en los actores que no son cómicos, más bien está en la situación la comedia”.

Diferentes opciones

Aunque su reparto protagónico viene de distintos mundos, que van desde las telenovelas y la comedia, hasta las series y el cine mexicano, Alfonso Pineda Ulloa apunta que pudieron unirse en conjunto. “Fue un trabajo en el cual con los cuatro nos dimos a la tarea de ensayar, de hacer un trabajo de mesa, hacer unas escenas en conjunto, encontrar el tono juntos, para que estuviera unificado. A lo mejor todos los actores vienen de mundos distintos, pero lo que es cierto es que ellos son grandes actores, tienen muchísimo rango y aparte entendieron muy bien la historia, entendieron muy bien el tono de comedia que estábamos buscando. Y no nada más lo entendieron, sino que se lucieron en él”, puntualiza.

Finalmente, invita al público a disfrutar de Dos más dos sin juzgar. “Realmente la intención es que la gente al verla se ría un poco de los prejuicios que tenemos como sociedad o que esa persona puede tener, y que a lo mejor deje de ver con tan malos ojos las opciones que hay, deje de juzgar a las otras personas que sí se avientan a intentar una relación abierta o estar en una relación abierta. Al final del día creo que depende lo que tú necesites como persona y si te va bien una relación abierta o no; depende qué necesites tú en ese momento de tu vida. Todos somos diferentes, estamos en etapas diferentes y tenemos necesidades distintas. Lo bonito de la película es que te expone todas las opciones”.