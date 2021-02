Alfonso Waithsman sobre su amistad con Angélica Rivera: "hasta la muerte me deseaban"

El maquillista mexicano Alfonso Waithsman tuvo recientemente una charla con el periodista de espectáculos Michel Rubalcava, ex conductor del programa "De primera mano" que se transmite por Imagen Televisión, donde habló de su controvertida amistad con la actriz de telenovelas Angélica Rivera, ex esposa del Presidente de México Enrique Peña Nieto y quien por varios años, fue una de las consentidas de Televisa, empresa donde protagonizó telenovelas como "Destilando amor" junto a Eduardo Yáñez.

Alfonso Waithsman, conocido como "el maquillista de las estrellas", contó en el programa que Michel Rubalcava tiene en YouTube, haber recibido muchos ataques por su amistad con la ex Primera Dama de México, incluso muchas personas hasta llegaron a desearle la muerte por su amistad con la ex esposa del productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro (hermano de la primera actriz Verónica Castro, mamá del cantante Cristian Castro, fruto de la relación amorosa que tuvo con el fallecido comediante Manuel "El Loco" Valdés).

"Es la vez donde yo he sentido mucha agresión, por parte de muchos seguidores que me dejaron de seguir, me agredían, me insultaban, hubo momentos que hasta la muerte me deseaban en redes sociales", expresó Alfonso Waithsman.

Durante su sexenio Enrique Peña Nieto llevó a cabo diversos viajes oficiales a otros países y en varios de estos, era acompañado por su esposa Angélica Rivera Hurtado. Cuando viajaron a China en el 2014, la entonces Primera Dama de México incluyó entre sus acompañantes a Alfonso Waithsman, lo que causó gran polémica. En redes sociales muchas personas consideraron que se trataba de un "derroche" e incluso aseguraron que "el maquillista de las estrellas" iba con cargo al erario. Tan malos fueron los comentarios que el mensaje fue borrado de Twitter y Facebook.

En su entrevista con Michel Rubalcava mencionó que su trabajo siempre ha sido muy expuesto, "y había situaciones que a lo mejor a la gente no le gustaba". Asimismo dijo que el mundo del espectáculo y del entretenimiento, es totalmente diferente al mundo de la política".

Hubo momentos complicados, donde me sentí triste de ver tanto odio en redes sociales, pero bueno yo sigo trabajando y la gente que me conoce, sabe que lo único que hago es no meterme con nadie.

En un anterior post en sus redes sociales, publicó una fotografía junto a la mamá de la también actriz Sofía Castro, fruto de su matrimonio con "El Güero" Castro, donde resaltó que pase lo que pase, su amistad continúa. "Angélica Rivera, la vida es cíclica, algunas cosas terminan y otras empiezan, lo que no termina es el amor y el respeto ❤️❤️".

