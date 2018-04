Alfredo Adame cuenta la verdad del insulto a Andrea Legarreta

Al escuchar los nombres de Andrea Legarreta y Alfredo Adame, a muchos se les viene a la mente aquella ocasión cuando el conductor llamó “perra” a la también actriz hace unos años en el programa Hoy.

Recientemente Alfredo Adame, estuvo como invitado en el programa Saga Live de Adela Micha, donde habló sobre este “insulto” a Andrea Legarreta, cuando ambos (junto con otros famosos como Talina Fernández) conducían el matutino “Hoy”.

Al recibir fuertes críticas durante la transmisión en vivo de Saga Live, Alfredo Adame habló sobre el tema.

Según explicó, fue un sketch de común acuerdo con Andrea Legarreta en el que había oportunidad para la improvisación. Sin embargo, nunca lo hizo con la intención de verdaderamente llamarla "perra".

Por otra parte, señaló que las palabras probablemente salieron del subconsciente, pues él se caracteriza por siempre decirle sus verdades a la "gente mala".

Por esta misma razón se ha ganado el odio de la gente, pero el amor de otros cuantos, afirma Alfredo Adame.

Yo tengo una virtud o un defecto, le digo sus verdades a las malas personas sean hombres o mujeres. Me dicen misógino porque le dije a Legarreta en un sketch de broma ‘perra’. Simplemente fue un sketch que ya lo habíamos platicado donde un taxista va manejando y la señora se pone difícil.

Asimismo comentó a Adela Micha:

"De repente hay señoras que me dice que soy frontal y soy derecho y digo las cosas como son. Yo digo lo que es. Yo le digo sus verdades a las malas personas. A veces lo pueden confundir con misoginia. No, no es”.