Alfredo Adame amenaza con revelar el pasado de Gustavo Adolfo Infante

México. El periodista Gustavo Adolfo Infante hace público en su programa de televisión De Primera Mano que el actor Aldredo Adame lo amenazó con supuestamente hablar de su pasado, esto en dado caso de que transmita la entrevista que hizo a Diana Golden, su exesposa.

De acuerdo a información que difunde el mismo Infante, Alfredo Adame, quien tiene más de treinta años de carrera en el espectáculo y además es piloto, le habría mandado un mensaje amenazante en el que le pide que no transmita la entrevista que le hizo a Diana Golden, con quien tuvo un matrimonio de meses.

La actriz Diana Golden y Gustavo Adolfo Infante. Foto Instagram

Alfredo Adame ayer me mandó un mensaje muy sacalepunta, muy pasadito de tueste conmigo. Que quería que no pasara el programa de Diana Golden“, dijo Infante en De Primera Mano, quien también señala que no se ocupó de contestarle al actor porque no lo merece.

Muy salsita, que no lo pasara, que porque conoce mi historia y que me iba a …”, dice Gustavo, quien es apoyado por sus compañeros del programa de espectáculos que se transmite por Imagen Televisión.

Alfredo Adame últimamente, más que por su trabajo como actor, ha figurado por la polémica que crea alrededor de comentarios y declaraciones que hace de figuras del espectáculo, entre ellas la conductora de televisión Laura Bozzo, el periodista Juan José Origel, Laura Zapata y sin faltar Diana Golden, quien fue su esposa en los años 80.

Acerca de Diana ha comentado, por ejemplo, que el día que la terminó como pareja lo hizo porque descubrió que supuestamente la engañó con otro actor, aunque cuando se lo refirió lo negó rotundamente, pero ese fue uno de los motivos por los cuales ya no quiso seguir con ella.

Y sobre Pepillo Origel ha dado a conocer que años atrás "coqueteaba" con él , además, se refirió a él como un "depredador sexual" y hasta lo acusó de haberle transmitido VIH a varios hombres. Estas declaraciones las hizo en el programa de YouTube Chisme No Like.

Alfredo Adame. Foto Instagram

Adame también ha "atacado" a su familia

En entrevista con De Primera Mano, semanas atrás Adame también dijo que que no quiere saber nada de los tres hijos que tuvo con Mary Paz Banquells y los llama "malagradecidos". "No son mi familia, son unos mal agradecidos y de mi parte no merecen nada", reiteró.

Adame mantuvo una pelea con sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián. Hace meses dio a conocer que había tenido problemas con Diego, y recientemente contó que también pasó lo mismo con Sebastián, luego de que el joven habló de sus preferencias sexuales

El actor, quien protagonizó la telenovela Bajo el mismo rostro, en Televisa, junto a la fallecida actriz Christian Bach, dijo que sus hijos le andaban haciendo maldades apoyando a su mamá, y no se los iba a permitir, y a la revista TVyNotas declaró que sus hijos le fallaron a él, y no fue al revés.