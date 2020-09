Alfredo Adame arremete en contra de Carolina Sandoval, asegura que es una "quita maridos"

Alfredo Adame atacó verbalmente a Carolina Sandoval, quien en julio pasado salió de manera sorpresiva del programa de espectáculos Suelta la Sopa, de la cadena hispana Telemundo. Es por muchos sabido que el actor no tiene problema alguno en expresar su opinión sobre los demás, como coloquialmente se dice, no tiene pelos en la lengua.

Todo ocurrió en una reciente emisión del programa Chisme no like que conducen Javier Ceriani y Elisa Beristain a través de YouTube. En dicho programa Alfredo Adame se refirió a Carolina Sandoval, mejor conocida como "La Venenosa", como una "quita maridos". Hasta el momento la conductora de televisión no ha comentado nada al respecto.

Muchos internautas no entendieron el por qué de las palabras de Alfredo Adame en contra de Carolina Sandoval; cabe recordar que en el pasado "La Venenosa" tuvo altercados con Niurka y otros famososo, más no con Alfredo Adame. ¿Qué fue lo que dijo?

Lo primero que te digo es que no le hagas caso a 'La Venenosa', esa es una quita marido, le hincó un hijo a un comentarista de deportes de Miami, lo agarró una noche en una fiesta de Halloween y le ensartó un hijo.

Alfredo Adame se refirió a Karim Mendiburu, quien fue el primer esposo de Carolina Sandoval y padre de su hija Bárbara. "A esa gorda de 'La Venenosa' no le hagan caso porque es una roba maridos, que no te agarre borracho (Javier) Ceriani, porque te hinca un hijo".

Carolina Sandoval y su esposo Nick Hernández. Foto: Instagram @venenosandoval

Alfredo Adame ha protagonizado varias polémicas con otras personalidades de la televisión como Carlos Trejo, Pepillo Origiel, Laura Bozzo, Andrea Legarreta y hasta con su propio hijo. El actor no puede ver ni en la sopa a la "Señorita Laura", con quien tuvo un fuerte altercado hace unos meses en las grabaciones del programa "Laura sin censura".

Alfredo Adame contó en el programa de radio "Todo para la mujer" que Magda Rodríguez lo invitó al nuevo show de Laura Bozzo, para que formará parte de una emisión donde hablarían de los famosos que son atacados en redes sociales, ante esto el actor le hizo esta advertencia a la productora de dicho programa: "te aclaro una cosa, Bozzo y yo tuvimos un encontronazo hace un año, donde la hice pedazos y me le fui a yugular, al primer insulto, ofensa, al primer intento de humillación me salgo del foro".

Ya en el foro de televisión, Alfredo Adame se sentó junto a Carmen Campuzano y al doctor Del Villar, señalando que desde un inicio se sintió la tensión entre Laura Bozzo y él.

Luego aparece esta mujer con esos aires de machota peleonera, con esta retórica banquetera de Mussolini, se me para a un lado y me veía con recelo, de una manera desagradable.

Según contó Alfredo Adame, cuando estaban grabando el programa, Laura Bozzo no se refirió a él de la mejor manera y ante esto le dijo sin pensarlo dos veces: "más asco me das tú que traes toda esta basura de estos programas a México, te burlas de las familias humildes". La "Señorita Laura" acusó al actor de ser una persona que maltrataba a las mujeres: "eres una ignorante, no sabes ni lo que estás diciendo, no sabes de lo que estás hablando, eres una ignorante, mediocre", le dijo a la peruana, retándola a que le pusiera enfrente a una mujer que según ella, había recibido maltrato de su parte.

Alfredo Adame mencionó que dará inicio a una campaña para que Laura Bozzo sea vetada de la televisión. "Yo creo que esta fue la tumba de esta tipa. Aquí no para esto. Voy a hablar con Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, para una campaña negra, para que la SEP, la Segob, todo mundo la vete de la televisión".

