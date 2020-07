Alfredo Adame arremete en contra de hijo de Pati Chapoy; lo señala de ser homosexual

México. El actor Alfredo Adame arremete ahora en contra de un hijo de la periodista Pati Chapoy; lo señala de ser homosexual. Es en el programa de televisión "De Primera Mano" que conduce Gustavo Adolfo Infante donde Adame se muestra molesto ante tanto supuesto ataque debido a que su hijo Sebastián se declaró gay, pero explota arremetiendo en contra del hijo de Chapoy.

“A mi hijo lo usan para atacarme. ¿Por qué no muestran las fotos del hijo de Pati Chapoy que también es homosexual? ¿Por qué no ponen fotos de él también?”, dice y cuestiona Adame en la entrevista que le hacen en "De Primera Mano", aunque no menciona el nombre del hijo de Chapoy, quien es madre de Rodrigo y Pablo, ambos casados ya y con hijos. Adame se muestra molesto porque en "Ventaneando" han exhibido a su hijo Sebastián como gay con la intención de molestarlo y molestarlo a él también, situación que le disgusta.

Alfredo Adame no deja de causar polémica en el mundo del espectáculo, curiosamente más que con su trabajo como actor, con comentarios, declaraciones y "pleitos" entorno a terceras personas, entre ellas Laura Bozzo, a quien quiere ver fuera del país y también en la cárcel, se lo dijo en su cara recientemente, cuando acudió a su programa "Laura sin censura".

Alfredo Adame. Foto captura pantalla Instagram

Lo anterior puede verse y escucharse en un video que circula en internet y corresponde al "encontronazo" que ambos tuvieron en el programa de ella , el cual se transmite por Unicable y es producido por Magda Rodríguez. "Una de las personas que más me ha atacado, insultado, denigrado y pedido que me saquen de México, mi querido Alfredo Adame”, así presentó Laura a Alfredo.

En en el video puede verse también que Laura le pregunta a Adame por qué lo ha atacado tanto y este le recuerda que hace dos años, cuando fue candidato a la alcaldía de Tlalpan, Laura Bozzo dijo que le daba asco.

Adame menciona a Laura que acepta las críticas sanas y constructivas, pero no las destructivas e ignorantes, dándole a entender que ella así se ha referido a él. El actor de telenovelas como "Bajo un mismo rostro" y "En nombre del amor" no pudo evitar exaltarse y le dice a Laura que no es un hombre misógino, que a las damas las trata como tal y a las demás como se merecen.

Yo voy a pedir que te corran del país y voy a pedir también que te vayas por lo menos unos años a Santa Martha Acatitla. Eres ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón”, le advirtió Adame a Laura, antes de dejar el estudio.

Pati Chapoy Foto captura pantalla Instagram

A partir de 20 minutos las declaraciones de Adame en "De Primera Mano":

Padre e hijo, enemistados

Y Adame acaba de verse envuelto en otro escándalo, ya que Sebastián, su propio hijo, lo exhibió en el programa "Chisme No Like" como un mal padre, ya que al parecer se avergûenza de él por ser homosexual. A su famoso papá no le gusta que le hablen o pregunten acerca de su sexualidad y el joven de 21 años de edad menciona que ha tenido serios enfrentamientos con él.

"Me habla y me dice: ‘Yo ya te dije que no quiero que hables de tu sexualidad en cámara porque me atacan, me dicen que mi hijo es joto'”, refirió Sebastián, quien también en varias entrevistas ha comentado que se siente feliz y no tiene ningún problema con el hecho de que haya hecho pública su sexualidad, además no le importan las críticas.

Sebastián Adame. Foto captura pantalla Instagram

Éste es el verdadero Alfredo Adame. La verdad ya me harté de defender a una persona que no me acepta como soy y que por una simple entrevista me negó y me quitó públicamente su apellido. ¿Quién le hace eso a su hijo?", compartió Sebastián en un post en Instagram, respecto a lo que opina de su papá.

Alfredo, por su parte, en días pasados declaró que quiere quitarle el apellido a su hijo y no quiere saber nada de él. Sebastián es claro al precisar que Alfredo, luego de que le mandó esos mensajes insultativos, que jamás en su vida esperó escucharlos por parte de él, y por eso ya perdió al único de sus hijos que todavía lo quería.

