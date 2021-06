Alfredo Adame arremete fuerte en contra de Rocío Banquells y Gustavo Adolfo Infante; a él lo llama "cerdo"

México. A Alfredo Adame nadie lo detiene y esta vez reacciona ante las burlas que le han hecho el periodista Gustavo Adolfo Infante y su excuñada, la cantante Rocío Banquells, tras su derrota al querer ser diputado de un distrito en Tlalpan.

En varios portales de noticias se compart que Adame arremete fuertemente en contra de Infante y Banquells. A él lo llama cerdo y de ella opina que sencillamente no sabe nada.

Rocío Banquells, quien representó a la coalición Va X México integrada por el PAN, PRD y PRI, se colocó como virtual ganadora por una Diputación Federal del distrito 14 con 58,971 votos.

En entrevista con Chismorreo, Adame asegura que perdió la elección debido a que hubo “mano negra” por parte de la oposición y habló fuerte de Banquells, hermana de Mary Paz Banquells, quien fue su esposa y con quien el actor tiene tres hijos.

Además señala que Banquells no está preparada para ejercer unpuesto en la política.

No sabe nada, retorica banquetera. Los actores no somos tontos, yo tengo tres carreras y ella no tiene ninguna. ¿Qué prefieres un diputado que les miente su madre a un pusilánime que vaya a sonreír, a dormir y a cantarles Ese hombre no se toca? No sé si pasamos de Guatemala a Guatepeor, me refiero a Rocío Banquells”.