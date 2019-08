Alfredo Adame asegura infidelidad por parte de Andrea Legarreta

Alfredo Adame confirmó que un audio que ha circulado en redes sociales desde hace unos días, donde se oye como él despotrica y hace fuertes revelaciones sobre Andrea Legarreta, es auténtico. Comentó que ese audio fue sacado de una llamada privada que hizo con un reportero que trabajaba para Juan José Origel, quien le aseguró que nada sería publicado. "Pero cuando llegó a manos de Pepillo, éste se lo dijo a Andrea", mencionó en una entrevista para TVNotas.

En dicho audio Alfredo Adame asegura que Andrea Legarreta le fue infiel a su esposo Erik Rubín supuestamente con un alto ejecutivo de Televisa, "por eso está protegida...a Erik Rubín que es muy buena persona, un buen muchacho y es una gente educada, decente y todo, gracias a la vieja le dicen el unicornio".

En la entrevista para la revista TVNotas, el conductor de televisión recalcó que por culpa de Andrea Legarreta, salió del Programa Hoy. "Luego del escándalo del 'quítate, perra', ella se quejó de mí, armó todo un rollo con los ejecutivos de la televisora y como éstos la protegían, me la hicieron cansada hasta que me sacaron. Yo era el conductor titular del programa, el del rating, y las ventas eran por mí, y aun así no recibía el mismo sueldo que ella, imagínate".

Sobre el presunto romance con un ejecutivo de la empresa, Alfredo Adame mencionó que eso era un secreto a voces en Televisa.

Eso es del dominio público, pero el único que no se había atrevido a decirlo públicamente era yo.

"En los pasillos de la empresa y entre los periodistas que trabajaban ahí, se decía que tenía que dejar de ser la conductora de espectáculos y ser la titular, todos sabían la historia, y por eso mismo ¡se adueñó del programa!".

Aunque aseguró no saber quién era la persona con la que Andrea tenía un romance extramarital, comentó que con esto la también actriz obtuvo muchos beneficios en la empresa. "Cada vez que yo tenía una diferencia con ella me llegaba un cuetazo desde arriba y me comenzaban a fastidiar, y querían que hiciera cosas ridículas ante las cámaras, por ella le quitaron el trabajo al productor Alexis Núñez, y cuando éste se fue y llegó uno nuevo, me sacaron del matutino y ella se quedó con mi lugar".

Alfredo Adame no teme algún tipo de demanda por parte de Andrea Legarreta, pues según dijo, es libre de decir lo que quiera. "A mí Erik Rubín me cae muy bien, es un hombre decente y muy educado, pero tristemente ha dejado que Andrea le vea la cara durante años y años, ésa es la verdad de las cosas.