Alfredo Adame asegura que quiere empezar desde cero y ya no pelearse con nadie

Tras haber ganado la primera temporada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, Alfredo Adame de 64 años de edad, decidió empezar un nuevo estilo de vida, que aunque aseguro que su esencia es la misma, dejó en claro que se va a contener a la próxima, pues quiere dejar atrás los pleitos en los que se mete.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Alfredo Adame no solo se mostró feliz por haberse ganado un millón de pesos, sino que dejó en claro que desea empezar desde cero, además de un reencuentro con sus hijos, pues quiere pasar el Día del Padre con ellos.

"Por supuesto que voy a arreglar el asunto con mis hijos, nada más con ellos y a seguir mi vida no cambie, regrese a mi esencia ya no me voy a enganchar, ya no me voy a pelear con nadie, ya no voy a hacer todos esos rollos", dijo Alfredo Adame para Sale el Sol, quien desea hacer las cosas para bien, pues el reality show le enseñó mucho durante estas semanas que estuvo aislado.

Como era de esperarse, las redes de inmediato reaccionaron a las declaraciones que lanzó el actor mexicano, quien en los últimos años dio mucho de que hablar por pelearse con varios famosos, además de otras personas, por lo que siempre daba de que hablar en los programas de espectáculos, aunque esta vez la historia podría cambiar por completo.

"Nadie es tan bueno ni tan malo y el señor Adame tiene muchísimas cualidades, una inteligencia bárbara como pocos del medio artístico, la verdad... Ojalá que esa inteligencia la ocupe solo para superarse como ser humano", "Dejen de jugarlo lo entrevistan y no creen lo que dice, entonces para qué lo hacen y Gustavo infante lo demando, ese es otro asunto, quieren sus 5 minutos de una cosa pasan a otra que es personal y desequilibrado", escriben las redes.

Cabe mencionar que muchos televidentes no estuvieron para nada de acuerdo con que el artista fuera el ganador de la primera temporada, por lo que tacharon a la producción de fraude donde les dijeron de todo.