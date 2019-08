Alfredo Adame asegura que su pelea contra Carlos Trejo sigue en pie

Alfredo Adame aseguró que su pelea en contra de Carlos Trejo no está cancelada, a pesar de que Trejo aseguraba que la pelea del siglo se había cancelado, Adame sigue en lo establecido y espera subirse a un ring para acabar con su rivalidad.

Yo desde un principio dije la pelea no se cancela, la pelea simplemente se pospone, este mamarracho pues fue e hizo todo su numerito (…) luego saca una orden de restricción en un Tribunal Electoral, pues ya que deje la mota y el thinner inhalado, porque le hace mucho mal al estúpido este. ¡Ay que fácil no!, cierro este capítulo y ya, no, aquí el que cierra el capítulo soy yo” comentó Adame en un entrevista para el programa 'Hoy'.

Molesto por las declaraciones que hizo el cazafantasmas, el conductor agregó: "Entonces por qué no se quiere subir, por qué hace todo para que no se haga la pelea, ha sido un mamarracho toda la vida, es un mitómano, mentiroso, fraudulento, y yo lo voy a demostrar, además, le voy a quitar Cañitas y se lo voy a devolver a los legítimos dueños, lo voy a exhibir de todas las que ha hecho".

Después Adame no dudó en irse en contra de Trejo y explicó: "Quiero subirlo al ring y ahí lo voy a ajusticiar, y una vez que ya lo ajusticie, le voy a poner el último clavo a su ataúd y le voy a echar las últimas palas de tierra para ya sepultarlo, porque un psicópata como ese no puede estar circulando en una sociedad".

Y al finalizar, Alfredo comentó sobre la famosa botella con la cual sufrió una lesión en la entre ceja: "Que vaya y se la aviente a su madre, o la otra, que me deje darle un botellazo igualito y entonces ya nos subimos rajados los dos. Si no se hace, es porque el cobarde ese en 17 años que no se ha querido subir, se volvió a acobardar y no se quiso subir conmigo".