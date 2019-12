Alfredo Adame barrerá en las calles y dice por qué motivo

El actor Alfredo Adame pierde la demanda que puso en su contra la actriz Diana Golden, quien fue su esposa años atrás, y en la que ella alegaba daño moral y difamación en su contra. La información se da en el programa de televisión De Primera Mano.

El exgalán de telenovela estuvo en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante y dio a conocer cómo va el proceso legal de la actriz Diana Golden en su contra.

El juez determinó que Alfredo Adame debe ofrecer una disculpa ante medios de comunicación a Diana Golden, ya que entre otras cosas, él se refirió a ella como una muejr que tiene los senos caídos y que fue pareja de un narco.

Y sobre la disculpa pública, Alfredo Adame opina que jamás lo hará y prefiere ir a barrer en las calles antes que hacerlo.

Adame, quien ha actuado en telenovelas como Badala por un amor, Más allá del puente y Balda por un amor, entre muchas más, asegura que no está dispuesto a pedir disculpas porque él fue “el ofendido” dentro de esta situación.

Ella me atacó, me ofendió y me faltó al respeto; yo le contesté y ya no le gustó. Después me volvió a atacar y ya no sabía si fue porque le dije alcohólica y drogadicta”, dijo Adame en De Primera Mano.