Alfredo Adame confesó qué le dijo el psiquiatra por su reciente pelea

México.- Luego de sostener una fuerte pelea en contra del abogado de Carlos Trejo, el actor y conductor Alfredo Adame vuelve a dar sobre qué hablar luego de revelar que vio a su psiquiatra por sus acciones y éste no tuvo nada malo para decirle.

Según externó, aunque no tendría motivos para visitar a su psiquiatra, decidió hacerlo luego de lanzarse a golpes con el abogado, y éste le contestó: "No tienes nada", asegurando que no padece ninguna alteración en cuanto a salud mental.

"Mi psiquiatra, que no tendría que haberla ido a ver, me dijo 'No tienes nada', lo único que tienes es que estás haciendo justicia a ti mismo de toda la gente que se quiere colgar de ti", compartió Adame durante el programa La mesa caliente de Telemundo.

Aprovechando su conversación por videollamada con la conductora de dicho programa, Alfredo Adame decidió hacer un recuento de las personas del mundo del entretenimiento con las que ha tenido conflictos, quienes, asegura, sólo quieren sus cinco minutos de fama.

"Es gente que quiere sus 5 minutos de fama conmigo, quieren mis reflectores para hacerse famosos, como Laura Bozzo, el cuate cazafantasmas y 20 más", agregó el conductor.

Cabe destacar que Alfredo Adame ha sostenido fuertes peleas con diferentes figuras del mundo de espectáculo, una de las más sonadas es la que tiene con el cazafantasmas Carlos Trejo y otra muy comentada fue la que tuvo con Laura Bozzo.

