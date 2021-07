Alfredo Adame confiesa que no tiene dinero y por eso cobra por mentadas de mad...

México. El controvertido y polémico actor Alfredo Adame confiesa en entrevista con varios medios en CDMX que no tiene dinero, y por eso es que últimamente se dedica a vender sus mentadas de mad...

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Alfredo Adame charló con la prensa y dijo que el costo de esas mentadas varía: "Dependiendo, si la quieres garigoleada o nada más la quieres directa".

Al tocar el tema de su exesposa Mary Paz Banquells, ambos padres de tres hijos, dijo sobre la manutención que Sebastián ya cumplió la mayoría de edad y por consiguiente la pensión ya no aplica.

Sebastián ya cumplió la mayoría de edad, entonces esa pensión ya no aplica, además yo no tengo trabajo, yo no ganó dinero", refiere.