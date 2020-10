Alfredo Adame de galán de telenovelas al villano de los escándalos

Alfredo Adame de 62 años de edad, fue uno de los galanes de telenovela más populares en la decada de los noventa, donde derrochaba porte y caballerocidad en todo momento es por eso que tuvo miles de admiradoras en su paso por las telenovelas para años después convertirse en el conductor del programa Hoy, donde le fue de maravilla por un tiempo.

Uno de los mayores éxitos de Alfredo Adame en las telenovelas fue en Más Allá del Puente en 1993, donde compartió créditos con la primera actriz María Sorté quien es otra grande en el mundo de las telenovelas.

Pero con el paso de los años el actor se fue sumergiendo en diversos escáncandalos que fueron marcando su carrera el primero fue su separación con la actriz Mary Paz Banquells, con quien duró 25 años casado, aunque en 2017 este concluyo de inmediato, pero trajo consigo ciertos escándalos los cuales salieron a la luz, entre ellos el caracter del actor el cual lo conviertieron en el villano de la historia.

Una de las situaciones que más marcó la carrera de Alfredo Adame, fue cuando insultó a Andrea Legarreta en el programa Hoy, cuando era conductor titular del programa Hoy, comenzando una enemistad entre ambos que hoy en día sigue, por lo que muchos fans de Alfredo Adame está preocupados, pues esta dañando su imagen.

Aunque Alfredo Adame sigue trabajando en la televisión muchos de sus seguidores le han perdido el respeto por los escándalos que ha vivido, pues de hombre cabelleroso se convirtió en un ser que ha insultado a varias mujeres, pero a él no le importa, ya que siempre ha dicho que se defendera de quien sea, ya sea hombre o mujer.

Una de las batallas más polémicas que tuvo Alfredo Adame fue con Carlos Trejo, con quien estuvo a punto de llegar a los golpes, pero los problemas que más lo han desprestigiado como actor es con su exesposa Diana Golden y con la misma Laura Bozzo a quien dejó hablando sola en un programa, ya que no le gustó como la peruana se ha expresado de él, aunque ella siempre le dijo a Alfredo Adame que todo lo que se ha dicho es un malentendido, pues ella nunca habló mál del actor, pero su temperamento le ganó y la dejó en ridiculo.

Luego aparece esta mujer con esos aires de machota peleonera, con esta retórica banquetera de Mussolini, se me para a un lado y me veía con recelo, de una manera desagradable, dijo Alfredo Adame en una entrevista cuando le preguntaron por su pleito con Laura Bozzo a quien ya le dejó en claro que no la puede ver para nada.

Aunque a Alfredo Adame no le importa lo que digan de él, siempre trata de compartir sus proyectos en redes sociales, pero lejos de recibir buenos comentarios como otros artistas, le llueven criticas al histrión que siempre ha tenido ese caracter fuerte.

Otra de las cosas por las que Alfredo Adame siempre hace que los medios hablen de él, es que opina sobre temas de otros famosos, los cuales lo hace suyos, por lo que entra en el ojo del huracán, es por eso que es normal ver al histrión en tendencia, algo que le puede favorecer o afectar aún más en su carrera.