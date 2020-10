México. El actor mexicano Alfredo Adame desea hacer las paces con sus hijos y les manda un fuerte mensaje. Ahora es un hombre nuevo, cuenta en entrevista con la revista TVNotas el conductor de televisión y espera que ellos se le acerquen algún día, porque ellos fueron quienes fallaron y "no él", asegura.

Alfredo Adame, protagonista de telenovelas como Bajo un mismo rostro, al lado de la fallecida Christian Bach, cita en la misma entrevista que él no fue un mal padre, por eso no le corresponde buscar a sus hijos, sino que ellos fueron quienes tuvieron la culpa del distanciamiento que se dio entre ellos.

Foto de Instagram

Si yo hubiera hecho algo para dañar la relación o si hubiera sido un mal padre, ya los hubiera buscado, pero no hice nada, entonces no siento la necesidad. Si tarde o temprano les cae el veinte a ellos y quieren hablar conmigo, aquí está su papá”.

Alfredo Adame hizo público semanas atrás en varias entrevistas que le hicieron que no le gustó el proceder de sus hijos ante él, y por eso hasta tomó la decisión de desheredarlos en vida. Le molestó, entre otras cosas, que se pusieran del lado de su mamá, la actriz Mary Paz Banquells y no lo apoyaran moralmente a él.

No les voy a ofrecer ninguna disculpa ni los voy a buscar; el día que les caiga el veinte a ellos, que me busquen y ya volvemos a ser amigos, como deben ser padre e hijos”, dice a TVNotas.

Y también destaca Adame que una de las condiciones para que él y sus hijos vuelvan a convivir como familia es que no lo vean como un especie de cheque al portador.

Ya cambié las condiciones: si me van a buscar, no es para que sea su chequera o su banco, porque fueron años de sólo estar sacando dinero; si quieren mi apoyo, primero me tienen que demostrar que me quieren como padre”.

Foto de Instagram

El actor señala que sus tres hijos tomaron una actitud negativa hacia su persona porque de alguna manera fueron influenciados por Mary Paz, su exesposa, y eso no le gustó.

Los extraño a los tres, pero estoy bien convencido de mi posición, porque yo no provoqué esto; Diego se inventó un rollo de la nada y entonces vino, me faltó al respeto, lo corrí y no volví a hablar con él. Los otros dos siguieron a favor de la mamá y todo esto es obra de Mary Paz."

Adame desheredó a sus hijos

Días atrás, Alfredo Adame, en entrevista con el programa de televisión De Primera Mano comentó que desheredó a sus tres hijos y no quiere saber nada de ellos. "No son mi familia, son unos mal agradecidos y de mi parte no merecen nada."

Adame hizo público que ha tenido serios problemas con sus hijos. Por ejemplo, con Sebastián pasó luego de que el joven habló abiertamente de sus preferencias sexuales.

No son mi familia, no son mis hijos, son unos malagradecidos y de mi parte no merecen nada. ¡Están desheredados! Mi única familia es mi hija Vanessa y mis nietos. Yo soy de una pieza, ahorita no quiero saber nada de ellos. Prefiero perderlos, que encontrarlos."

Mary Paz Banquells con sus tres hijos que tuvo con el actor Alfredo Adame. Foto Instagram

El pleito entre Adame y Sebastián, suscitado hace unas semanas, se debió a que el joven se reconoció como parte de la comunidad LGTB+, por lo que su padre se molestó y llegó a insultarlo a nivel nacional con peyorativos discriminatorios, se hizo público en distintos portales de noticias.