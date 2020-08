Alfredo Adame deshereda a sus tres hijos; no quiere saber nada de ellos, asegura

México. El actor mexicano Alfredo Adame mantiene una pelea con sus tres hijos, fruto de su matrimonio con la también actriz Mary Paz Banquells, ambos divorciados ya, y en entrevista con De Primera Mano, Adame hace público que ya desheredó a sus tres hijos y no quiere saber nada de ellos. "No son mi familia, son unos mal agradecidos y de mi parte no merecen nada", reitera.

Adame, protagonista de telenovelas en Televisa como Mi segunda madre y Bajo un mismo rostro, desde los años ochenta, mantiene una pelea con sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián, fruto de su matrimonio con Mary Paz Banquells. Hace meses Adame dio a conocer que había tenido problemas con Diego, y recientemente contó que también pasó lo mismo con Sebastián, luego de que el joven habló de sus preferencia sexuales.

Y ahora, en una entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, Alfredo revela que realizó su testamento y decidió sacar a sus hijos del mismo.

No son mi familia, no son mis hijos, son unos malagradecidos y de mi parte no merecen nada. ¡Están desheredados! Mi única familia es mi hija Vanessa y mis nietos. Yo soy de una pieza, ahorita no quiero saber nada de ellos. Prefiero perderlos, que encontrarlos."

Adame, quien también es de profesió piloto aviador, señala que sus hijos le andan haciendo maldades apoyando a su mamá, y no se los va a permitir. "Cuando mis padres se divorciaron yo no agarré 'mando'", menciona en la misma entrevista.

Y el actor también destaca que su hija Vanessa, de 38 años de edad, es su único familiar, al igual que sus nietos, y nombra a ella en vida su heredera universal. No desea tener contacto alguno con sus hijos varones.

Acerca de las declaraciones de Adame, Sebastián Adame, uno de sus hijos, comenta que está dispuesto a salir adelante en la vida sin su apoyo económico. "Ya me dio viajes, casa, mi coche, muchas cosas que le agradezco, si ya no quiere formar parte de mi vida, pues tendré que salir adelante por mi cuenta."

El pleito entre Adame y Sebastián, suscitado hace unas semanas, se debió a que el joven se reconoció como parte de la comunidad LGTB+, por lo que su padre se molestó y llegó a insultarlo a nivel nacional con peyorativos discriminatorios, se hizo público en distintos portales de noticias. “Él dijo ya no me quería, ni a mi hermano Alex, que nos había quitado el apellido, que no lo merecíamos, que somos malos hijos y que ya no nos dará ni un solo peso", dijo Sebastián en su momento.

Carlos Trejo ofrece apoyo a los hijos de Adame

Carlos Trejo, El cazafantasmas, y Alfredo Adame han tenido varios problemas desde hace varios años, y ante las declaraciones respecto a que desheredó a sus hijos, Trejo reacciona y sale en defensa de ellos. Les ofrece pagar los estudios y colegiaturas. “Yo me comprometo a pagarle las universidades y las escuelas para que ya no tengo la necesidad de estarle viendo la cara a esta porquería social”, dijo al programa Sale el Sol.

Y en la misma entrevista, Trejo dice que Adame fue el responsable del accidente que Mary Paz y sus hijos tuvieron en 2017. "Son buenos muchachos, Mary Paz una hermosa mujer y dejémonos de problemas. Yo los apoyaré."

