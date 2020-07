Alfredo Adame dice que Andrea Legarreta es una persona falsa y de muy mala reputación

Una vez más Alfredo Adame volvió a dejar por los suelos a Andrea Legarreta, y es que fue invitado al programa de Monterrey ,Snserio donde dijo que es una persona falsay de mul mala reputación. Ademe no lleva buena relacion la Legarreta desde que este trabajaba como conductor en el programa Hoy, en una ocasión Alfredo Adame le llamó perra a la conductora por lo cual su relación se volvió más complicada.

Alfredo dijo en el programa Snserio que hace varios años Andrea Legarreta, quien iba empezando su carrera como conductora, supuestamente despotricó en contra él cuando ambos hicieron una obra juntos, pues la conductora lo echó de cabezas en una entrevista que le hicieron al finalizar la obra.

Yo iba protagonizando la obra de teatro y ella iba, y entonces se mostraba envidiosa, se mostraba de repente un día aquí en Monterrey se nos suben en esa obra iba Arturo Peniche, Rafael Rojas, se nos suben las fans quería fotos y si no volteaba yo para tomar la foto, porque era el de moda en ese momento igual Peniche, igual Rafael Rojas, (...) cuando termina la obra hace declaraciones Andrea Legarreta de que yo de que rompí la cuarta pared y criticándome al otro día sale en el periódico aquí en Monterrey que yo que rompí la cuarta pared...", dijo Alfredo Adame en el programa Snserio.

Alfredo Adame despotricando en contra de Andrea Legarreta/captura de pantalla

Fue a partir de dicha declaración en que Alfredo Adame aseguró que Andrea Legarreta no era una persona buena como todos piensan, aunque su enemistad cada vez más se hizo más fuerte tras diversas declaraciones que han surgido a través de los años.

Pero eso no fue todo, ya que el histrión declaró que una vez le ofrecieron conducir el programa Hoy una vez más, pero Alfredo Adame le dijo que no, si tenía que compartir créditos con Andrea Legarreta, pues para él la mujer no tiene nada de conductora.

Andrea Legarreta volvió a despotricar contra Alfredo Adame/Instagram

Me parece que no es conductora, me parece que es ignorante, me parece que es una persona que no tiene nada que ver en la televisión, eso me parece, comentó Alfredo Adame de Andrea Legarreta en el programa de Snserio.

Y eso no fue todo, pues los conductores del programa regiomontana le siguieron preguntando cosas sobre Andrea Legarreta y Alfredo Adame le tiró con todo, dejando en claro que jamás serán amigos.

Es falsa, es una mujer de doble moral, es una mujer pues de muy mala reputación, es una mujer que se ostento durante años como la primera dama de Televisa y decía pues que ella era la que mandaba en Televisa, dijo ALfredo Adame sobre Andrea Legarreta.

Mientras tanto los internautas quedaron sorprendidos al escuchar las nuevas declaraciones de Afredo Adame sobre Andrea Legarreta, por lo que se le fueron con todo los fans de la conductora de Hoy.

"A mi se me hace que le tiro el perro y la Andrea lo desprecio", "Cuando pasan los años y no superas que alguien es mejor que tú y como todo un caballero cada que puede habla mal de Andrea, pobre señor todos lo teníamos en otro concepto y se convirtió en un payaso", "No entiendo porque le dan espacio a este tipo de personas, si solo van a un programa para hablar mal de la gente... Sumemos, no restemos.. Mas amor y menos odio sr. Adame", le escribieron a Alfredo Adame los internautas.

