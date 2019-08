Alfredo Adame dijo que entre su exesposa y su hijo hay algo más

Alfredo Adame quien está en el ojo del huracán por haber insultado a Andrea Legarreta mediante unos audios los cuales fueron filtrados en un canal de YouTube donde la llamó la primera dama de Televisa, por supuestamente tener un amorío, sigue dando de que hablar.

Resulta que la última pareja de actor Susan Quintana despotricó en su contra, asegurando que también sufrió maltrato verbal por parte del famoso, pero eso no fue lo sorprendente, sino que la mujer dijo que Adame le confesó en dos ocasiones que entre su exesposa Mary Paz Banquells y su hijo había algo más.

"La bomba más espantosa horrible que yo haya escuchado en mi vida, a mí me lo dijo en dos ocasiones hijole no sé si decirlo es algo muy fuerte pero que yo claro que sé, que es mentira, pero el se la cree su hijo y Mary Paz pues tienen algo más...", dijo Susan al canal de Chisme no like.

Tras la fuerte declaración de la mujer los internautas no daban credito a lo que estaban escuchando y de inmediato opinaron sobre las fuertes declaraciones hechas por Susan mostrando más a fondo la personalidad del actor.

"No estoy de acuerdo con la violencia en contra de nadie(hombre o mujer) pero el Adame no tiene filtro", "Me cae muy bien Susan Quintana, que bueno que se recuperó, es una muchacha hermosa e inteligente", escribieron los usuarios sobre el video.

Recordemos que Alfredo Adame ya se le fue con todo a Andrea Legarreta después de que ella se defendiera, pues asegura que esa entrevista tiene algún tiempo y que ella en una ocasión le habló para reclamarle, pero él de inmediato le colgó, pues no quería entrar en discusión con ella.

"Andrea es una persona sin escrúpulos, una mala persona, con una mala entraña, con un mal proceder y con una mala forma de ser, que a todo mundo le hizo saber que ella era la primera dama de Televisa...", dijo Adame.

Más noticias