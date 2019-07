Alfredo Adame en otro escándalo enfrenta deuda millonaria

Quien se encuentra en más problemas y no por la pelea es Alfredo Adame quien tendrá que enfrentar a la justicia pues el programa Hoy dio a conocer que el actor debe alrededor de ocho millones de pesos al fisco.

Hasta el momento el histrión no ha hecho ninguna declaración pues se encuentra centrado en la pelea que enfrentará con Carlos Trejo, quien hace unos días le aventó con una botella de agua en la cara causándole una gran herida.

Y aunque muchos pensaron que la pelea se cancelaría por el botellazo que recibió el conductor afirmó que la pelea sí será llevada acabo pues no le teme al cazador de fantasmas.

"Yo no cancelo la pelea yo posiblemente la tenga que prorrogar por un tiempo pues también no puedo subirme al primer golpe me puede abrir...", dijo Alfredo Adame para el canal de Las Estrellas.

Recordemos que el día del zafarrancho Alfredo Adame no se aguantó y le dijo de todo a su rival con quien tiene problemas desde hace varios años, ya que todo comenzó supuestamente cuando el actor copió una idea de Carlos Trejo.

"Deja de profesionalismos de escrúpulos de todo es un mamarracho, un mal viviente que así ha vivido toda su vida yo estaba en la conferencia de prensa estaba hablando y de repente me aventó un botellazo totalmente descuidado, un botellazo que me pegó aquí arriba y me abrió ahorita vamos al hospital me van a dar yo creo unos dos, tres puntos...", dijo para Tv Notas.

Por si fuera poco el pleito se desencadenó cuando Carlos Trejo defendió a Susan Quintana de Alfredo Adame, por lo que empezó una guerra frente a las cámaras de dimes y diretes por lo que el actor no se quedó callado pues se les fue encima a ambos.

"Me sorprende apareció el mamaracho parece que no ha aprendido la ultima vez que supe de él andaba de narcomenudista y a Susi Quintana, también la esta llamando para defenderla, ponerle abogados pues espero que le ponga unos buenos abogados y no los que lo defendieron cuando lo metí al bote...", dijo Adame en el programa De Primera Mano hace unos meses.

