Alfredo Adame enfurece porque lo llaman ratero y revela a cuánto asciende su fortuna

México. Alfredo Adame, quien fue vinculado a proceso por el supuesto delito relacionado con la omisión de no haber notificado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el cambio de domicilio, revela los bienes que tiene y a cuánto asciende su fortuna.

Alfredo Adame, protagonista de telenovelas como Bajo un mismo rostro y Yo no creo en los hombres, enfurece luego de que "alguien" le hace llegar supuestos mensajes ofensivos a su persona y además lo llaman ratero, por lo que de inmediato se defiende.

En el programa de YouTube In Shock muestran el audio donde Adame responde a dichos ataques y además le hace ver a la persona que se los manda que no tiene necesidad de robar y le hace ver que tiene mucho dinero y bienes.

No tengo necesidad de robar al herario publico; no, además de ser guapo, famoso, inteligente y talentoso, Soy millonario! Tengo una casa de dos millones de dólares, tengo lamborguini, Mercedes, una rentadora de jet privados, un ching... de millones de dólares en el banco, no necesito robarte a ti ni a nadie, dime qué ching...t he robado", responde Adame a la persona que lo hizo enojar.