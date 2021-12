Alfredo Adame estalla contra Laura Bozzo y ahora dice que impedirá su reaparición en la televisión

México. El actor mexicano Alfredo Adame estalla nuevamente en contra de la conductora y periodista Laura Bozzo, ahora pretende impedir que reaparezca en la televisión, lo dice en entrevista con medios de comunicación en CDMX.

Laura Bozzo ya solucionó el problema que tenía con las autoridades mexicanas y no es buscada, ni señalada ya de fraude, pero Alfredo Adame se dice descontento al conocer la situación actual de ella.

“Si es así, entonces yo dejaría entonces de creer en la justicia. A una persona que dijo que México era un pu%& país de mierd% y que los mexicanos éramos unos pende#$%&, y que cometió fraude fiscal y la venta de un inmueble ilegalmente, que se la perdonen…”, señaló molesto Adame.

En varios portales de noticias se comparte que Alfredo Adame también hizo público acerca de Laura Bozzo que tiene una denuncia pendiente en su contra.

“Yo ya tengo integrada la carpeta del tráfico y trata de personas con los empleados peruanos que trajo y que no pagaron impuestos, que no se regularizaron, que no tenían visa de trabajo y trabajaron aquí y ellos les quitaron el 80 por ciento”.

Adame, originario de Guadalajara, México, y quien en sus inicios en el mundo del espectáculo fue modelo, sentencia que si Laura Bozzo intenta regresar a la televisión, él hará lo imposible para impedirlo.

“Eso lo veremos, yo lo dije, en el momento en que aparezca, aparezco yo con mi carpeta y todo el rollo que investigué del tráfico y trata de personas y también tiene pendiente la de la puñalada con Christian Zuárez."

Recordemos que Adame estuvo como invitado a mediados de 2020 en el programa Laura sin censura, conducido por ella, y ambos protagonizaron un encuentro desagradable, puesto que ella le reprochó que siempre la ha insultado, atacado y denigrado.

Luego él dijo que Laura refirió durante 2018 sobre él que le daba asco, y sería entonces cuando él comenzó a defenderse de sus ataques públicos, además lo llamó misógino. "A las damas las trato como damas y a las demás como se merecen", citó en ese tiempo.

En Laura sin censura Alfredo Adame dijo a ella en su cara que haría que la corran de México y también que la mandaran al menos unos años a Santa Martha Acatitla, y luego le expresó que se iba de su programa porque le daba mucho asco.