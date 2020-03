Alfredo Adame exhibirá a supuesto depredador sexual; es periodista

Alfredo Adame, quien es actor, conductor de televisión y empresario, siempre está en medio de la polémica y recientemente declaró que se convertirá en denunciante de acosadores sexuales.

En declaraciones a medios de comunicación en Ciudad de México y según reporte en distintos portales de noticias, Alfredo Adame hizo público que dará nombres de productores y periodistas que son acosadores sexuales en México.

Y como adelanto, cita que el productor mexicano Gregorio Ortiz le habría pedido a una conductora de nombre Heidi que tuviera relaciones sexuales con él.

Alfredo Adame se refiere a este periodista como el Harvey Weinstein mexicano.

Tiene, por Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), dos fallecimientos de gente que fueron sus parejas sentimentales. Entonces, eso hay que investigarlo”, recalca Adame.

Alfredo Adame y su polémica declaración sobre el tema a partir de 45 minutos:

Hace una semanas, Adame, quien en los inicios de su carrera fue modelo, sorprendió al revelar en Ciudad de México que el fallecido actor y productor sinaloense Enrique Alonso Cachirulo lo tocó a él cuando era niño y lo quiso llevar a su departamento.

Un día, de repente se me acerca y me agarró el miembro viril, y me dijo: ¿No quieres ir a mi departamento? Vivo cerca', en ese momento le di un empellón para atrás y me salí espantadísimo’’, expresó.