Alfredo Adame explota contra su hijo y le manda insultos homofóbicos

México. El actor y conductor de televisión Alfredo Adame explota en contra de su hijo Sebastián y le manda insultos homofóbicos. Sebastián Adame, hijo de Alfredo, se ha declarado abiertamente gay y dice que a su famoso papá no le gusta que le hablen o pregunten acerca de su sexualidad. En entrevista con "Chisme No Like", el joven menciona que ha tenido serios enfrentamientos con su famoso padre.

Sebastían platicó con el programa a “Ventaneando” y, entre otras cosas, habló abiertamente de su sexualidad y confesó que es homosexual, pero cuando Alfredo Adame vio la entrevista, no le habrían parecido algunas cosas que habló y entonces le llamó para hacérselas saber. Le dijo, por ejemplo, que no es correcto ande diciendo que es gay, porque eso "daña su imagaen".

Sebastián Adame. Foto de captura pantalla Instagram

Lo anterior lo comparte el mismo Sebastián a "Chisme No Like" y menciona que su padre pudo ver únicamente la parte en la que habla de su sexualidad, y se molestó demasiado. "Me habla y me dice: ‘Yo ya te dije que no quiero que hables de tu sexualidad en cámara porque me atacan, me dicen que mi hijo es joto'”, refirió Sebastián.

Sebastián en varias entrevistas ha comentado que se siente feliz y no tiene ningún problema con el hecho de que haya hecho pública su sexualidad, además no le importan las críticas, sin embargo a su papá sí le molestan mucho, y eso lo hace saber también al programa de YouTube que conduce Elisa Beristáin.

Te diré ca…n las veces que se me antoje. Pe…jo de mi…da”, es algo de lo que se escucha decir a Alfredo Adame en el audio que revela el hijo de la también actriz Mary Paz Banquells, hermana de la actriz y cantante Rocío Banquells.

Sebastián con su mamá Mary Paz y hermanos. Foto captura pantalla Instagram

El mensaje que Adame le habría mandado a Sebastián es muy fuerte, pero lo peor de todo es que lo hizo sentirse muy triste, y pese a ello, el joven lo compartió en Instagram:

Éste es el verdadero Alfredo Adame. La verdad ya me harté de defender a una persona que no me acepta como soy y que por una simple entrevista me negó y me quitó públicamente su apellido. ¿Quién le hace eso a su hijo?", compartió en el post.

Sebastián dice en "Chisme No Like" que jamás mentiría sobre quién es y le manda decir a Adame que respete su decisión, pese a que dejó de hablarle tres semanas, está en la mejor disposición de limar "asperezas" con él y que puedan llevarse bien, solo que no le parece que lo haga sentir mal con sus comentarios homofóbicos.

Alfredo Adame. Foto captura de pantalla Instagram

Sebastián Adame, quien tiene 21 años de edad, también ha hecho público que ve la vida de diferente manera desde que tuvo el accidente automovilístico al lado de su mamá y hermanos, años atrás, y gracias a eso pudo ver y enfrentar la vida de otra manera. El suceso lo hizo aceptarse tal como es y sentirse orgulloso de sí mismo.

En la publicación, Sebastián es claro al precisar que Alfredo, luego de que le mandó ese mensaje que jamás en su vida esperó escuchar por parte de él, perdió al único de sus hijos que todavía lo quería. "Las personas que valen la pena en tu vida ahí estarán, y el que no quiere estar pues se quedará solo." Alfredo, por su parte, en días pasados declaró que quiere quitarle el apellido a su hijo y no quiere saber nada de él.

