Alfredo Adame gana un millón de pesos en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! y las redes acusan de fraude

Alfredo Adame de 64 años de edad, se convirtió en el ganador absoluto de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, llevandose a casa un millón de pesos, pero las redes sociales de inmediato mostraron su enojo total, pues aseguran que la victoria ya estaba pactada desde antes para el artista, pues aseguran que no tuvo mucha relevancia en las competencias.

Y es que muchos usuarios están de acuerdo en que Alfredo Adame no rindió en ninguna competencia como el resto de sus compañeros, incluso muchos aseguraron que Oscarín o Guty Carrera debieron ser los ganadores, pues demostraron habilidades para todo, pero en esta ocasión todo indica que el actor mexicano los opacó supuestamente en todo.

"Que rápido lo subieron, ni bien habían terminado de decirlo y ya estaba publicado", "No manches esto es sorprendente, ganó quien más durmió", "No pues Wow, ir a dormirse también se gana. Eso parece un pacto ...si yo entro me nombran ganador. Ahí nomás", "La verdad de ver a Adame la otra prefiero a el jajajaja .aunque ninguno lo merecía", "Que fraude !! Ese actor no merecía ganar !!! Es una persona superconflictiva y sobre todo agresiva!", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, Alfredo Adame fue el que le metió más polémica al reality show, pues como era de esperarse se peleó con sus compañeros, pero además terminó su romance con Magaly Chávez a quien se le fue con todo, pues dijo en varias ocasiones que lo usó para que pudiera entrar al programa donde siempre hubo tensión entre los dos.

Otra de las cosas que llamó la atención de este artista, es que mostró su lado sensible, pues en una de sus tantas confesiones pidió perdón a sus hijos de quienes está distanciado desde hace meses, pues el histrión no se lleva para nada con la madre de ellos, Mary Paz Banquells con quien ha arremetido en varias ocasiones.

Además, el también conductor se ha caracterizado por tener peleas en la calle, las cuales se han hecho virales en las redes sociales debido a la manera en la que se ha defendido, pues siempre ha sido desde el piso.