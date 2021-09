Alfredo Adame habría incurrido ante el SAT en un delito similar al de Laura Bozzo

México. El actor y presentador de televisión Alfredo Adame habría incurrido en un delito similar al de Laura Bozzo, puesto que intentaría vender un departamento embargado por el SAT.

De acuerdo a información en el programa Chisme No Like, Adame habría intentado vender un departamento que había ofrecido en garantía ante el SAT, como lo hizo la conductora de televisión originaria de Perú.

Por tal motivo, Alfredo habría acudido a un juzgado en Jalisco, ya que presuntamente fue acusado de un delito similar al de la señora Bozzo, puesto que el departamento que pretendía vender Adame cuenta con una hipoteca ante un banco.

Foto de Instagram

El programa Chisme No Like muestra un audio de un abogado el cual detalla que aunque no confirmó que había visto los documentos, sí escuchó a lo que había acudido Adame ante un juzgado en Puerto Vallarta, Jalisco, México.

Y ante lo señalado respecto a Adame, Carlos Trejo, "El Cazafantasmas", quien tiene pleito desde años atrás con el actor, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que le manda decir que "cae más pronto un hablador, que un cojo".

"¿Verdad que también se puede jugar sucio? Pues ahí te fue la sorpresa y si piensas que ya terminó, todavía hay más”, dijo Trejo.

Adame al momento no ha reaccionado ante lo señalado por Chisme No Like, tampoco por los comentarios de Trejo, pero seguramente lo hará porque no sabe quedarse callado cuando se trata de defenderse.

Recordemos que Laura Bozzo es señalada de haber cometido un delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (602.004 dólares) al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Leer más: Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, habría contemplado escape o suicidio ante su problema legal

Por este delito es buscada por las autoridades e incluso la Interpol ha emitido una ficha roja para la búsqueda de Laura Bozzo.