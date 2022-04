Alfredo Adame llamó "enanete" a Omar Chaparro, puso en duda ser cinta negra; así reaccionó el comediante

El comediante y cantante mexicano Omar Chaparro, de 47 años de edad, puso en duda las habilidades del actor Alfredo Adame en Taekwondo, como tanto ha presumido en varias entrevistas, sobre todo, desde la pelea callejera que protagonizó con una pareja en una zona del Periférico Sur en la Ciudad de México. Como era de esperarse, esto no fue del agrado del ex conductora del programa "Hoy", por lo que arremetió en su contra llamándolo "mequetrefe" y "enanete".

¿Qué fue lo que pasó? El también actor de cine Omar Chaparro, originario de Chihuahua, México, estuvo en el programa "La Cotorrisa", donde contó que en cierta ocasión agredió a un reportero que lo sacó de quicio. "No sé si hice mal o bien, pero sí lo tiré al suelo y lo revolqué".

Hizo mención de haberlo golpeado peor que el actor de telenovelas Eduardo Yáñez, cuando cacheteó a un reportero de "El Gordo y la Flaca" en una entrega de premios. "Yo lo costaleé, lo pataleé, le pegué en el estómago". Asimismo, el protagonista de "No manches Frida", mencionó que a diferencia de Alfredo Adame, él si tenía buena condición física, por lo que no se excedió y no dejó malherido a aquella persona.

"A diferencia de Alfredo Adame, yo sí entrené toda mi vida", externó, poniendo en duda que el controvertido actor fuera cinta negra en Taekwondo.

Estos comentarios llegaron a oídos de Adame. En un encuentro con varios medios de comunicación, arremetió en contra del conductor del programa "Tu-Night con Omar Chaparro".

"El mequetrefe de Omar Chaparro que dijo que no era cinta negra y ese rollo, toda esa gente envidiosa, acuérdate que el éxito envenena y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia, pues tienen el sueño muy ligero".

Además de dejar muy en claro que si sabe artes marciales, mencionó que no tenía ningún problema con Omar, "incluso lo saludaba muy bien y todo, pero ahora hizo declaraciones muy estúpidas este enanete".

En una reciente visita de Omar Chaparro al programa "Venga la Alegría" de TV Azteca, fue cuestionado por las declaraciones de Alfredo Adame antes mencionadas. Con el humor que lo caracteriza, dijo no tenerle envidia.

"No podría decir si fue envidia porque...a lo mejor sí es envidia, porque yo nunca aprendí a hacer las patadas de bicicleta, pero yo lo respeto", haciendo referencia a la técnica de Taekwondo de la que hizo alarde Adame, misma que usó en su pelea callejera.

Leer más: ¿Por qué el papá de Thalía detestaba a Laura Zapata? "Me tenía que esconder cuando llegaba"

Omar fue contundente con sus palabras: "hay una frase muy bonita, que de hecho concuerdo con él, la escuché en uno de sus libros, de verdad me gustó mucho y dice: 'yo soy muy buena onda hasta que me chin...'".