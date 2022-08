Alfredo Adame manda a la chin... a sus hijos y ni siquiera quiere que los dejen entrar en su funeral

Alfredo Adame de 64 años, ya no quiso conservar la calma y fue más que claro al decir que ya no quiere tener relación alguna con sus tres hijos, mucho menos que estén presentes en su funeral, aunque no detalló la razón, el artista estaba demasiado furioso cuando habló de ellos.

Y es que Alfredo Adame, quien había dicho hace poco que ya no quería pelear con sus hijos y que en efecto deseaba una reconciliación, al parecer todo cambió de repente, situación que decepcionó a sus fans, pues en realidad deseaban ver al histrión con los jóvenes que se habían alejado de él, en apoyo a su madre.

"Lo último que hice Rene yo no vuelvo a tocar ese tema, no vuelvo a nada el día que quieran arreglarse conmigo que venga y me toquen a la puerta, no estoy pidiendo ni disculpas ni nada, ni voy a dar disculpas ni nada, pero el día que quieran que vengan y me toquen a la puerta y si se pasan veinte años y si no vienen el día que me muera no los van a dejar entrar a mi funeral ni a mi capilla ni a nada que se vayan a la chingada", dijo el histrión.

Para quienes no lo saben, Sebastián el hijo menor del actor mexicano, dijo que deseaba arreglarse con su padre, por lo menos en privado y aunque no se sabe si dicho momento sucedió, lo que sí es un hecho es que para el histrión las cosas van demasiado mal.

"Que tanta importancia le dan a este señor que no aporta nada, se la pasa hablando mal de las personas, el pobre tiene una amargura que le sale por los poros...", "¿Por qué le dan tengo foco a este señor? ¿De verdad no hay nada más interesante que mostrar?", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que Alfredo Adame es considerado uno de los famosos más populares de la farándula mexicana debido a las polémicas que ha enfrentado con otras celebridades del medio, quienes también han despotricado en su contra.