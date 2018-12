Alfredo Adame me puso una pistola en la boca: Diana Golden

El actor Alfredo Adame enfrentará una demanda por parte de Diana Golden, quien ya lo denunció ante las autoridades correspondientes en Ciudad de México. En entrevista con "De Primera Mano", entre otras cosas, ella dice: "Me puso una pistola en la boca, hace años y lo denuncié en la MP."

Diana Golden se dice molesta con Alfredo Adame por tantas cosas que ha sacado a la luz sobre su vida y la relación que tuvieron cuando fueron esposos, hace 31 años.

Diana señala que recientemente le preguntaron qué opinaba de la relación que tuvo Alfredo Adame, su ex, con Susan Quintana, y solamente se rió. No contestó nada al respecto.

A raíz de esto último, Adame la "agarró" contra ella. Se siente molesta porque la acusa de delitos graves, como vendedora de cocaína.

Víctor Carrillo, el abogado de Golden, informa que Adame enfrentará una demanda de carácter civil por daño moral y ya fue presentada en el tribunal de la Ciudad de México.

Necesito una disculpa pública por parte de Alfredo Adame. No puede ser que hable de cosas de mi. Yo no me meto en líos, no vivo de andar de chisme en chisme. Habló de mi mamá (quien ya murió) muy feo cosas que no son ciertas", dice Diana Golden.