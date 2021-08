Alfredo Adame ofrece 100 mil pesos a quien le diga dónde está Laura Bozzo

Ciudad de México.- El actor Alfredo Adame está ofreciendo 100 mil pesos de recompensa a quien le proporcione información sobre dónde se localiza Laura Bozzo, quién se encuentra prófuga de la justicia por un delito de evasión fiscal.

En entrevista para el programa El Chismorrero, el excandidato del Partido Redes Sociales Progresistas, platicó cómo fue que se enteró del delito de evasión fiscal de la peruana, y anunció que ofrece una recompensa económica a quienes le de información sobre su ubicación.

“Voy a ofrecer 100 mil pesos a quien me diga, así como lo hice con el ‘Rey Grupero’ cuando le liberaron la orden de aprehensión, pero será a quien nos dé datos fidedignos”, dijo el exconductor del programa matutino, Hoy.

No conforme con esto, Adame también mencionó los problemas y delitos que presuntamente ha cometido Laura Bozzo en Perú. “Acuérdate que Laura Bozzo llegó de Perú con cuatro años de arraigo y acuérdate que estuvo en un estudio de televisión, estaba acusada de narcotráfico, de lavado de dinero, de tener recursos de procedencia ilícita y estaba relacionada con tres asesinatos”, refirió.

Luego explicó cómo se dio cuenta de que Laura Bozzo había practicado el delito de evasión fiscal, pues, según su versión de los hechos, lo contactó la mujer a la que la peruana le vendió la propiedad que ya pertenecía al SAT.

“Me contacta una mujer y me dice que ella tiene pruebas de que Laura es una fraudulenta, ‘a nosotros nos vendió un condominio e hicimos un contrato de compra-venta ante notario y a los cuatro meses no iba y no llegaba, empezamos a sospechar algo, hablamos con el notario y dijo que tenía que venir a firmar de que está libre”.

También hablo sobre la deuda que Laura Bozzo tiene con el SAT, y el delito por el que un Juez giró una orden de aprehensión en su contra para que presentara en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya, Estado de México.

“Resulta que el condominio está entregado y embargado en Hacienda a garantía de un crédito fiscal del 2012, y -lo de de la venta- fue en el año 2017. El primer delito es evasión fiscal por 12 millones y el SAT la invitó a arreglarse y nunca quiso, después le llamaron la atención fuertemente, entonces fue y entregó el condominio como garantía, pero al día de hoy entre multas, recargos y actualizaciones ya son 80 millones de pesos”.

Cabe reiterar que, según lo declarado por el mismo Alfredo Adame, es él responsable de que intentaran detener a Laura Bozzo por presunta evasión fiscal, pues dio parte a las autoridades del SAT sobre el presunto delito de evasión fiscal.

“Le hablo a mi abogado fiscalista que tiene miles de amigos en el SAT y resulta que sí, ella había entregado ese departamento por lo que estaba embargado, le dije a mi abogado: ‘denúnciala y te doy los nombres y todo eso’. Desde hace ocho meses comenzaron a investigar y se dan cuenta de que sí vendió la propiedad; la llaman a cuentas para que se presente y no va hasta que los del SAT se hartan y presentan las evidencias ante un Juez”.

De acuerdo con diversos reportes de medios, la FGR ha iniciado los trámites correspondientes para solicitar a la Interpol la emisión de la ficha roja para que Laura Bozzo sea buscada en más de 190 países y presentada ante la justicia mexicana.