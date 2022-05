Alfredo Adame pelea solo al dormir, confiesa su novia Magaly Chávez

México. Alfredo Adame pelea solo cuando duerme, confiesa su novia Magaly Chávez en el reality show Soy famoso...¡Sácame de aquí!, donde participan ambos, y con tal declaración deja a todos sin palabras.

Magaly Chávez y Alfredo Adame se han convertido en una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo mexicano y ahora ambos forman parte del reality show de Televisión Azteca Soy famoso...¡Sáquenme de aquí!

Magaly, exintegrante del reality Enamorándonos, revela durante su reciente participación en dicho programa de televisión que una noche la pasó mal tras detectar que Alfredo tiene malos hábitos cuando descansa.

Magaly Chávez y Alfredo Adame participan en el reality Soy famoso...¡Sácame de aquí!. Foto de Instagram

“Se duerme mal y luego que el hombre no me deja dormir; casi me pega y yo dije: ‘ora’, es que cómo qué hace esto”, refiere Magaly mientras movía los brazos soltando manotazos aludiendo a la manera en que Alfredo la pasa cuando está dormido.

Y es que Magaly citó que antes de entrar al reality referido no pudo dormir bien, puesto que Alfredo le robaba el sueño cuando "peleaba" mientras dormía, declaración que causó risa tanto a los participantes de Soy famoso...¡Sácame de aquí!, como a los que los siguen en redes sociales.

Pero no conforme con eso, Magaly también hizo público que su famoso y polémico novio Alfredo Adame ronca muchísimo, por lo que ese es otro de los motivos por los cuales "le vuela su sueño".

Alfredo Adame y Magaly se han robado la atención del público que sigue Soy famoso...¡Sácame de aquí!, puesto que en la vida real son pareja y él en varias ocasiones ha protagonizado escándalos en su vida personal y profesional que lo colocan en la mira.

Magaly fue la ganadora de uno de los enfrentamientos y demostró el cariño que tiene por Alfredo Adame, le regaló un pay y también le cedió un colchón para que pudiera descansar agusto.

Además Magaly ha dicho a varios medios de comunicación antes de entrar al reality que le gustaría mucho que Alfredo pudiera reconciliarse con sus tres hijos que tuvo en matrimonio con la actriz Mary Paz Banquells, y ella estaría dispuesta a ser el intermediario para que se diera tal situación.