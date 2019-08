Alfredo Adame planta a Carlos Trejo en la pelea del siglo

La tan esperada "pelea del siglo", para este fin de semana en Ciudad de México, no se llevó a cabo. Alfredo Adame plantó a Carloso Trejo y este reacciona furioso. “Como novio de pueblo”, así dice que se quedó al estar esperando a su contrincante.

Carlos Trejo, "El cazafantasmas", reacciona molesto porque Alfredo Adame no cumplió con su palabra y nunca llegó al lugar acorado para que ambos llevaran a cabo la tan esperada "pelea del siglo".

Primero me reta, luego se fue lentamente sin hacer ruido", declara Trejo a través de su cuenta de Facebook.

Varios medios de comunicación estuvieron presentes en el lugar acordado por Adame y Trejo, y se percataron de que el primero nunca llegó.

Trejo, a través de su cuenta de Facebook, escribe que se quedó "como novia de racho" y publica una imagen suya en la que se mira cabizbajo, pensativo y a la expectativa.

La imagen que Trejo coloca en Facebook es un divertido meme en el que se ve con unos guantes puestos, mientras está sentado en las escaleras del ring.

Me quedé como novio de pueblo, el muy cobarde Adame no llegó", escribe en el título del meme.

Ya no me di ese gusto verlo cara a cara. Primero me reta, luego se fue lentamente sin hacer ruido y desaparecido."