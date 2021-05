Alfredo Adame podría ser embargado y también enfrentar demanda colectiva, revela Diana Golden

México. El actor Alfredo Adame podría ser embargado y también enfrentar una demanda colectiva, revela su exesposa Diana Golden en entrevista con el programa de YouTube Chisme No Like.

Diana ganó la demanda que interpuso en contra de su exesposo, quien se ha negado a pagarle, por tal motivo podría ser objeto de un embargo, da a conocer la actriz colombiana.

En marzo pasado Diana estuvo en el domicilio de Adame para entregarle una notificación en la que una jueza lo obligaba a pagarle 20 mil pesos y ofrecerle una disculpa pública, pero no lo encontró.

Y es que Adame insultó y difamó a Golden en un programa de televisión a nivel nacional, por eso procedió a demandarlo y el fallo fue a su favor.

Hasta el día de hoy Adame, quien también es conductor de televisión, no ha cumplido con la disculpa, ni el pago, lo que podría acarrearle serios problemas.

A él le tiene que entregar ya una notificación, que si no paga el dinero y no se hace la disculpa pública, va a entrar un embargo·", dijo Diana en Chisme No Like.