Alfredo Adame recibe amenazas de muerte tras pleito con pareja en CDMX

México. El actor Alfredo Adame hace público que recibe amenazas de muerte tras el pleito que protagonizó junto a unas personas en CDMX, además buscará que las autoridades den en adopción a la niña que participó en el hecho.

Alfredo Adame comparte en el programa de televisión Venga la Alegría que ha recibido varias llamadas intimidatorias contra su integridad y por eso se siente preocupado.

“De una clave lada de Chiapas me llamaron y me me dijeron: ‘hijo de tu tal por cual, o le bajas de tal o te vamos a romper la ya sabes que’; le dije: ‘vas y chi$%& a tu ma$%&’, y le colgué."

Adame menciona que tiene toda la intención de que la pareja que lo agredió en la vía pública días atrás pierda la custoria de la menor que iba con ellos y que también participó en la pelea.

“Están usando a una niña para delinquir, entonces voy a solicitar que les quiten a esa niña, que vaya al DIF, y luego se vaya en adopción a alguna casa", menciona también el empresario mexicano a Venga la Alegría.

El pleito de Alfredo Adame en CDMX quedó grabado y se hizo viral. Foto: captura de video

Recordemos que días atrás se viralizó un video en redes donde se vio cómo Adame, de 63 años de edad, forcejea con una mujer y le pide su celular, puesto que ella lo llevaba entre sus manos.

Jaloneos y golpes se vieron en el video, también se escuchan insultos, también se ve que que el compañero de la mujer trata de evitar que Alfredo recupere su celular de vuelta; el sujeto avienta al suelo al actor y este lo patea.

Alfedo Adame procedió legalmente a demandar a la pareja e incluso la señaló públicamente de formar parte de una banda de rateros en CDMX y va contra ellos con todo el peso de la ley.