Alfredo Adame revela nombre del famoso que lo acosó cuando era niño

Durante varias etapas de su vida, y desde que era un niño, Alfredo Adame ha enfrentado situaciones de intentos de acoso sexual y de ello hablará próximamente.

Alfredo Adame difundirá nombres de personalidades del mundo del espectáculo con quienes ha tenido situaciones fuertes, dice en entrevista con el programa Venga la Alegría, de Televisión Azteca.

Adame señala que ventilará los nombres de todos los famosos a los que les conoce historias de acoso y abuso sexual y entre ellos figura el nombre de un productor famoso, quin corrió a una actriz de su proyecto porque no quiso tener intimidad con él.

Por lo pronto, Adame se atreve a revelar que un famoso lo tocó a él cuando era niño y lo quiso llevar a su departamento. Se refiere a Enrique Alonso Cachirulo, conocido en el mundo del espectáculo como Cachirulo.

Un día, derepente se me acerca y me agarró el miembro viril, y me dijo: ¿No quieres ir a mi departamento? Vivo cerca', en ese momento le di un empellón para atrás y me salí espantadísimo’’, expresa.