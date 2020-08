México. El actor mexicano Alfredo Adame revela que Carlos Trejo, "El Cazafantasmas", tiene sida y morirá pronto, además espera que cumpla su promesa de pagar los estudios de sus hijos, tal y como lo prometió hace unos días, ya que públicamente lo declaró ante medios de comunicació en Ciudad de México.

Alfredo Adame vuelve a dar de qué hablar y ahora declara que Carlos Trejo le quitó la vida a su exesposa a golpes, además ella padecía Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y especula que Trejo también tiene la misma enfermedad. En entrevista con Sale el Sol, Adame muestra la supuesta acta de defunción de ella.

Yo creo que a Trejo le queda poco tiempo. Yo creo que no tarda en morirse y eso le hace decir tantas estupideces", precisa Adame, quien tiene enemistad con Trejo desde hace varios años y nunca han dejado de "tirararse" públicamente.

Hace unos días, Alfredo dijo también que se encontraba muy molesto con sus tres hijos, producto de su matrimonio con la actriz Mary Paz Banquells, porque se habían puesto del lado de ella y a él le dieron la espalda como padre, y decidió dejarlos fuera de su testamento y no ayudarlos económicamente ni con sus estudios.

Ante lo dicho por él, Trejo mencionó que él se encargará de apoyar a los muchachos económicamente para que salgan adelante con sus estudios y Adame señala que su exesposa y El cazafantasmas habrían hecho una buena pareja, ya que son “de la misma calaña”.

Adame hace votos para que Trejo cumpla su palabra de pagar la educación de sus hijos, aunque considera que se puede tratar de una estrategia para cortejar a Banquells.

Ojalá la hiciera (pagar los estudios a sus hijos). Como que se quiere ligar a la señora Mary Paz. De verdad hubieran sido la pareja ideal. Yo creo que estuve en el lugar equivocado con la mujer equivocada, a la hora equivocada. La pareja ideal hubieran sido Carlos Trejo y Mary Paz Banquells porque son de la misma calaña”, dice Adame.

Alfredo Adame deshereda a sus tres hijos

Alfredo Adame mantiene una pelea con sus tres hijos y en entrevista con De Primera Mano, Adame comenta que ya desheredó a sus tres hijos y no quiere saber nada de ellos. "No son mi familia, son unos mal agradecidos y de mi parte no merecen nada", reitera.

Adame, protagonista de telenovelas en Televisa como Mi segunda madre y Bajo un mismo rostro, desde los años ochenta, mantiene una pelea con sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián. Hace meses Adame dio a conocer que había tenido problemas con Diego, y recientemente contó que también pasó lo mismo con Sebastián, luego de que el joven habló de sus preferencia sexuales.

