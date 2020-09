Alfredo Adame revela que Edith González estaba en red de prostitución en Televisa

México. El actor Alfredo Adame no deja de sorprender con las declaraciones que hace sobre figuras del espectáculo en México. Recientemente se refirió a Pepillo Origel como un ser humano "feo y pervertido", e hizo público que hace años lo acosó, ahora menciona que Edith González estaba en red de prostitución de Televisa.

En comentarios que da al programa de YouTube Chisme No Like, Alfredo Adame señala ahora que supuestamente Edith González, quien falleció a causa de cáncer en junio de 2019, estuvo alguna vez en un lugar externo a Televisa que realizaba actividades de prostitución con famosas dentro de una casa que perteneció a Marga López.

Adame explica que la responsable de esta red de trata era una mujer a quien llamaban Nancy Rotman y la apodaban “La Burdelera de Televisa”. Explicó que él sabía de estos detalles por su entonces esposa, Diana Golden, quien trataba con la directora de esta casa.

Televisa tenía un “Star System”, era una casa que había pertenecido a Marga López. La directora era una gringa perversa, malvada y miserable, llamada Nancy Rotman. No era una representante de artistas. Tenía contacto con Televisa”, dice el actor y conductor.

Las grandes estrellas de Televisa como Érika Buenfil, Verónica Castro o Lucía Méndez no iban a ese lugar, puesto que ellas estaban “en sus gimnasios particulares”, pero señala que a Edith González sí la llegó a ver ahí.

A ese Star System no iban las estrellotas de Televisa. No iba Verónica Castro, no iba Lucía Méndez. Edith González a lo mejor la vi una vez ahí.”

Y sobre Nancy Rotman, Adame también menciona que él conoce a algunas actrices que tuvieron contacto con Rotman y le hicieron saber que no querían saber nada de ella, ya que sí las podía colocar fácilmente en algún trabajo de actuación, también las ofrecía para "la cama" si ellas estaban de acuerdo.

Alfredo Adame está molesto con sus hijos

Alfredo Adame mantiene una pelea con sus tres hijos, fruto de su matrimonio con la también actriz Mary Paz Banquells, ambos divorciados ya, y en entrevista con De Primera Mano en días pasados hizo público que ya desheredó a sus y no quiere saber nada de ellos. "No son mi familia, son unos mal agradecidos y de mi parte no merecen nada", reitera.

Adame mantiene una pelea con sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián, fruto de su matrimonio con Mary Paz Banquells. Hace meses Adame dio a conocer que había tenido problemas con Diego, y recientemente contó que también pasó lo mismo con Sebastián, luego de que el joven habló de sus preferencias sexuales.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Alfredo reveló que realizó su testamento y decidió sacar a sus hijos del mismo.

No son mi familia, no son mis hijos, son unos malagradecidos y de mi parte no merecen nada. ¡Están desheredados! Mi única familia es mi hija Vanessa y mis nietos. Yo soy de una pieza, ahorita no quiero saber nada de ellos. Prefiero perderlos, que encontrarlos."

