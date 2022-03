Alfredo Adame revela que perdió la cordura tras divorciarse de María Paz Banquells

México. El actor Alfredo Adame comparte de su vida profesional y personal con El Escorpión Dorado y le dice que tras divorciarse de Mary Paz Banquells "perdió la cordura" y revela el motivo.

En entrevista con El Escorpión Dorado, Adame, de 63 años de edad, reconoce que tiene 35 años dedicado a la industria del entretenimiento en México y 33 de buena fama, pero tras su divorcio con Banquells las cosas habrían cambiado para él.

"Tenía fama de buenas cosas, de ser fiel, un caballero, pero cuando vino el divorcio me dijeron que era misógino, empezaron a ching... me 'enchilé', perdí la cordura y me volví loquito", reitera.

Y es que en otras entrevistas Adame habría comentado que sus problemas con Mary Paz Banquells comenzaron cuando se dio cuenta que tomaba dinero sin su autorización, incluso una vez le prestó a Rocío Banquells para un asunto personal y eso lo molestó más de la cuenta.

Mary Paz Banquells y Alfredo Adame ya están separados y Sebastián, Alejandro y Diego, los tres hijos que tuvieron en común viven con ella, pero en otras entrevistas a medios de comunicación en CDMX él se ha mostrado molesto con ellos y dice incluso que "no llevan su sangre".

Adame también cuenta a El Escorpión Dorado que tiene una virtud y un defecto, y ello consiste en que siempre le dice la verdad a las personas en su cara, sean hombres o mujeres, "agarra parejo", y si se meten con él, "lo encuentran".

"Desde chavo entendí que el éxito envenena, también que la frustración, la amargura y la envidia tienen el sueño ligero, y yo siempre me he considerado un hombre exitos, talentoso e inteligente."

Alfredo Adame, actor de telenovelas como Bajo un mismo rostro también destaca que siempre ha tenido claro que las envidias están en todos lados, pero en su caso de un tiempo a la fecha se han manifestado más de la cuenta.