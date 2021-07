Alfredo Adame se alegra de que Cynthia Klitbo haya terminado con Rey Grupero y dice por qué

México. El actor Alfredo Adame se alegra de que Cynthia Klitbo haya terminado con Rey Grupero y también dice por qué motivo. A ella le expresa que fue la mejor decisión personal que pudo haber tomado.

Rey Grupero no le convenía a Cynthia Klitbo, por ningún motivo, reitera en entrevista que ofreció a medios de comunicación en Ciudad de México, y señala algunos de los motivos por los que a su parecer Cynthia no podía estar con él.

A Adame no le simpatiza Rey Grupero, por eso ha arremetido en contra suya en varias ocasiones y menciona también que no tiene absolutamente qué hacer en el mundo del espectáculo.

Leer más: Horacio Pancheri se enoja ante medios por preguntas sobre sus fotos íntimas

Vendía piedra, droga en los antros, un padrotillo de quinta, no tiene una carrera, no tiene preparación, no tiene cultura, no tiene nada, es un pobre diablo”, dijo Adame sobre el youtuber, según reportan algunos portales de noticias.