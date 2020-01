Alfredo Adame se burla de Andrea Legarreta por posible contagio de Coronavirus

Alfredo Adame no le teme para nada a Andrea Legarreta y es que después de darse a conocer que la presentadora estuvo en China hace unas semanas cuando se dio el brote de Coronavirus el histrión se burló de ella por un posible contagio.

Fue por medio de memes con los cuales el actor se burló nuevamente de su excolega con quién no se lleva nada bien, ya que muchos recordaran la pelea que tuvieron el año pasado cuando Adame la acusó de infiel y de tener poder en Televisa para correr a quien ella quisiera.

Mientras tanto los internautas realizaron un debate donde apoyaron al actor mientras que otros se molestaron pues aseguran que Alfredo no encuentra la manera de llamar la atención y es que el pleito que tiene con la conductora de Hoy no les parece divertido.

"Como le dan me gusta, a un Sr. Que no tiene ya éxito y quiere llamar la, atención pobre", "Jajajaja te la aventaste buena", "Me gusta más tus actuaciones que ésto", escribieron en redes sociales los usuarios.

Cabe mencionar que Erik Rubín defendió a su esposa hace un par de días y sin ser grosero cuestionó el comportamiento del histrión quien pocas veces opina sobre el escándalo de los famosos, ya que se encuentra muy centrado en su carrera como cantante.

"Que podemos esperar de Alfredo Adame la verdad o sea es alguien que siempre está en conflicto, pues pobre yo creo que tendrá que trabajar con el y la verdad este yo creo que sí es gente que a mí me da lastima, pobre gente que tiene que estar metiendo mala onda, por todos lados y hablando mal de todo mundo", dijo el histrión para La alegre comadreja.