Alfredo Adame se niega a pagarle a Diana Golden y además la llama "drogadicta y borracha"

México. El actor Alfredo Adame vuelve a arremeter en contra de la actriz Diana Golden, quien fue su esposa, y asegura que no le pagará el dinero que supuestamente debe tras haber perdido una demanda que ella puso en su contra.

Además, Alfredo Adame llama "drogadicta y borracha" a Diana Golden, según reporte en distintos portales de noticias. Él fue denunciado por ella por difamación, pero asegura que todavía no ha ganado nada ella.

Días atrás, Golden, originaria de Colombia y quien radica en México desde hace varios años, fue a casa de Adame a entregarle la notificación de un dictamen a su favor como resultado de la denuncia que interpuso en su contra por difamación.

A la cita acudieron varios medios de comunicación y fueron testigo de que Adame no salió nunca, y Diana comentó que sí se encontraba en el interior pero se negó a dar la cara. Ahora Adame asegura que tal notificación es falsa.

Leer más: Arturo Macías, del programa Hoy, es acusado por la actriz Laura Pons de abuso sexual

Diana Golden es una alcohólica, drogadicta, que no sabe ni en qué mundo vive, vino a hacer un escandalito aquí en mi casa", dijo Alfredo en entrevista.

Diana Golden interpuso una demanda en contra de Alfredo Adame durante 2019, por daño moral, ya que él supuestamente habló mal de ella y dijo cosas como que era drogadicta y lo había engañado con otro actor mientras estuvieron casados.

De repente ella me ofende, me insulta, me trata de humillar y destrozar en una entrevista que da totalmente alcoholizada en un medio, se burla de mí y dice cosas muy feas, y luego yo agarro y le contesto, es mi derecho de réplica", expresó Adame.