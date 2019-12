Alfredo Adame se renta como stripper en diciembre

El actor y conductor de televisión Alfredo Adame, quien hizo prueba para participar en la grabación de la serie Hernán, producción de Steven Spielberg, se renta como stripper o acompañante en las fiestas decembrinas.

Alfredo Adame, quien ha participado en telenovelas mexicanas como En nombre del amor, Lo que la vida me robó y Por amar sin ley, quiere sacarle partido a diciembre y por eso se le ocurre trabajar como stripper.

Adame ofrece sus servicios como “acompañante” y “stripper” para las parrandas de este 2019, según información del programa de televisión El gordo y la Flaca.

En honor a la verdad, todo se trata de una broma. Adame, originario de Guadalajara, Jalisco, México, es un ser humano que de todo se divierte y se le ocurrió señalar tal cosa ante las cámaras de El Gordo y la Flaca.

No me voy a pelear con nadie, me alejo del sexo, las mujeres, las parrandas, bueno hasta el 2030”, dice el polémico actor mexicano, quien en los inicios de su carrera fue modelo.